Food: Parma Unesco Creative City of Gastronomy premia Norbert Niederkofler

Parma, 4 set. (Labitalia) - In occasione della 'Cena dei Mille', che ha trasformato il centro storico di Parma in un ristorante sotto le stelle per mille ospiti, lo chef 3 stelle Michelin Norbert Niederkofler ha ricevuto dalle mani del sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, il riconoscimento 'Parma Unesco Creative City of Gastronomy'.

Questa la motivazione: "Abbiamo deciso di assegnare a Norbert Niederkofler il riconoscimento Parma Città Creativa Unesco della gastronomia perché lo consideriamo l'emblema del cuoco moderno, inteso come cuoco pensante: una figura che, al talento e alla maestria in cucina, abbini l'etica del lavoro, il rispetto per un territorio, le sue tradizioni, e l'ambiente. Nel caso di chef Niederkofler, estetica, etica e gastronomia trovano una mirabile sintesi nel principio 'Cook The Mountain': perché solo rispettando la cultura, le tradizioni e l'ambiente che ci circondano, è possibile fare alta cucina. Un messaggio di attualità e dalla grande valenza per i giovani che si affacciano ora alla professione di cuoco".

Durante la 'Cena dei Mille', che ha visto impegnati 60 cuochi, in rappresentanza di Parma Quality Restaurants e ChefToChef Emilia-Romagna Cuochi, 60 addetti al servizio e 33 sommelier Ais, chef Norbert Niederkofler ha firmato il dessert: 'Buchteln, spuma di albicocca & popcorn di yoghurt'.