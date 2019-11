Food: Taormina Gourmet 2019 si chiude con oltre 2mila presenze

Messina, 31 ott. (Labitalia) - Duemila presenze in tre giorni, 30 'ambassador' della Vinitaly International Academy, 70 giornalisti accreditati, 10 attività di formazione, 30 masterclass, 30 cooking show, oltre 160 cantine, una trentina di birrifici artigianali, 30 aziende agroalimentari, 700 addetti ai lavori accreditati, 6 alberghi coinvolti, 3 cene d'autore, 30 pizzaioli, 50 chef, un concorso enologico. Questi sono i numeri di Taormina Gourmet 2019, l’edizione numero sette dell'annuale kermesse organizzata da 'Cronache di Gusto' dedicata al meglio del food & beverage. Un'edizione in cui fra i protagonisti ci sono stati anche i pizzaioli, entrati ormai a pieno titolo nella ristorazione di alta qualità e che hanno dato spettacolo nel corso delle loro esibizioni nelle terrazze dell’hotel Villa Diodoro di Taormina (Messina).

"Per non parlare della birra, quest'anno presente con produttori e masterclass di grande profilo culturale e con il concorso 'Birra di Gusto' che ha premiato alcuni dei migliori birrifici presenti alla kermesse di Taormina. Tanta curiosità attorno alle masterclass sul mondo brassicolo, sempre sold-out e seguite con grande interesse anche da esperti del mondo del vino. Nel banco d'assaggio oltre 120 birre di altissima qualità e una selezione di queste ha accompagnato le pizze proposte ai cooking show", sottolinea la testata diretta da Fabrizio Carrera.

E poi il Sud Top Wine, il premio dedicato ai vini del Sud Italia e che ha visto in gara le etichette di 5 regioni: Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia selezionati da una giuria presieduta da Daniele Cernilli, alias DoctorWine. Questo è stato anche l’anno del debutto dello spazio learning, con la formazione, ormai asset strategico per Taormina Gourmet, che tornerà anche nel 2020. E con le masterclass in inglese. L’appuntamento con Taormina Gourmet è per il prossimo anno per l’ottava edizione, in programma dal 21 al 29 ottobre 2020 con tante novità.