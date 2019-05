Food: TheFork Restaurants Awards, premiati 10 nuovi ristoranti

Roma, 28 mag. (Labitalia) - L’estate si avvicina e cresce la voglia di mangiare fuori casa. La bella stagione è quella perfetta per provare i ristoranti che, aperti da poco, hanno già saputo distinguersi. A stilare la Top 10 sono stati i TheFork Restaurants Awards - New Openings, iniziativa dell’app TheFork che permette di cercare ispirazione e prenotare il ristorante sempre e ovunque. Giunta alla seconda edizione, The TheFork Restaurants Awards - New Openings gode del patrocinio di Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) e Apci (Associazione professionale cuochi italiani).

Il progetto, concepito con Identità Golose (Congresso internazionale di cucina d’autore), ha coinvolto una prestigiosa giuria composta da 71 top chef invitati a segnalare le migliori nuove aperture (o nuove gestioni) degli ultimi 12 mesi. Il risultato è una selezione di 64 insegne da non perdere fra cui emergono i 10 ristoranti più votati dalla people’s choice. Un meccanismo virtuoso che mette in primo piano la qualità delle proposte e che rende protagonista il pubblico.

“TheFork Restaurants Awards - New Openings vuole essere d’ispirazione perché sempre più clienti vadano al ristorante valorizzando la qualità dell’offerta gastronomica italiana. Come TheFork ci impegniamo perché questo accada per tutti i ristoranti e in particolar modo per i 64 ristoranti selezionati dagli Awards, offrendo la visibilità e la capacità di attrarre clienti della nostra piattaforma. Per i ristoranti, inoltre, l’iniziativa può essere un trampolino di lancio per ulteriori riconoscimenti. L’anno scorso diversi partecipanti, ovvero 180 g Pizzeria Romana, Caracol, Casa Amelie, Osteria di Birra del Borgo, Sushisen, Antica Osteria il Ronchettino, hanno poi ottenuto altri importanti riconoscimenti dalle maggiori guide”, ha spiegato Almir Ambeskovic, al timone di alcuni tra i principali mercati europei di TheFork.

A credere fortemente nel progetto anche molti brand di eccellenza quali buddybank, Diageo, Acqua Panna e S.Pellegrino, Bibite Sanpellegrino. “Il legame con la ristorazione d’eccellenza è da sempre nel Dna di Zacapa. Un valore imprescindibile che lo ha portato nel tempo ad affermarsi nelle migliori cucine stellate e ad essere riconosciuto dai più grandi chef come un distillato ideale per abbinamenti innovativi e sorprendenti. Per il secondo anno consecutivo, Zacapa sceglie di legarsi a questa manifestazione perché rappresenta l’eccellenza nel mondo dell’alta gastronomia, ma anche la filosofia che Zacapa definisce ‘Art of slow’: l'arte di godersi ogni istante con piacere così come si gusta Zacapa, sorso dopo sorso, nota dopo nota”, ha commentato Roberta Fontana, Head of Reserve Italy di Diageo.

“In buddybank, powered by UniCredit, l’innovazione passa per la valorizzazione dei talenti e del made in Italy. TheFork Restaurants Awards è per noi un’iniziativa di rilievo in un settore chiave dell’economia italiana. Un progetto che incoraggia imprenditorialità, innovazione e confronto; proprio ciò di cui tutti noi abbiamo bisogno in un contesto in rapido cambiamento”, ha sottolineo Claudia Vassena, responsabile buddybank.

“Acqua Panna e S.Pellegrino con Bibite Sanpellegrino sono prodotti che fanno apprezzare la qualità italiana in oltre 150 Paesi nel mondo e sono brand da sempre vicini al mondo della ristorazione e della miscelazione di qualità. Abbiamo deciso di sostenere un’iniziativa di cui apprezziamo l’originalità e gli scopi poiché è sempre più importante scoprire e far conoscere nuovi progetti imprenditoriali di valore in un contesto cangiante come quello della ristorazione contemporanea che, nei nuovi format, dimostra di alzare sempre più l’asticella della qualità”, ha dichiarato Elisabetta Bracci, Marketing Manager Sanpellegrino.

Sono stati 71 i top chef che hanno selezionato le novità più interessanti dell’attuale panorama gastronomico. Il pubblico ha poi votato le sue insegne preferite, giungendo così a una Top 10 che mette d’accordo critica, stelle della cucina e voto popolare. La Top 10 evidenzia anche i trend gastronomici dell’estate 2019 ovvero convivialità e ricerca, attenzione ai lievitati, cucina della memoria, ecosostenibilità, cibo come ponte tra culture e multisensorialità.

Il ristorante più votato dell’edizione 2019 è stato L’Alchimia di Milano. La cucina proposta dallo chef Davide Puleio punta a una creatività che risulti comprensibile a tutti, ma al tempo stesso intrigante e contemporanea. L’Alchimia è stato proposto dagli chef Andrea Berton e Antonino Cannavacciuolo e rientra nella tendenza a luoghi che mettono al centro un nuovo concetto di convivialità.

Seguono, nella top 10: Salvo (Napoli), consigliato dallo chef Pietro Leemann; Rimessa Roscioli (Roma), consigliato dallo chef Roy Caceres; Seu Pizza Illuminati (Roma), consigliato dallo chef Gianfranco Pascucci; Pianoalto Cucina e Terrazza (Roma), consigliato dallo chef Francesco Apreda; Luciano Cucina Italiana (Roma), consigliato dallo chef Antonello Colonna; Zia (Roma), consigliato dallo chef Anthony Genovese; Badalì Osteria (Firenze), consigliato dagli chef Maria Probst e Cristian Santandrea; Sestogusto (Torino), consigliato dallo chef Ugo Alciati; Condividere (Torino), consigliato dallo chef Moreno Cedroni.