Food: torna il Festival della Gastronomia a Roma

Roma, 25 ott. (Labitalia) - Torna il Festival della Gastronomia a Roma che per questa edizione 2019 cambia format presentandosi come una full immersion nel mondo dell’enogastronomia: un’intera unica giornata dedicata ai piaceri del palato, riservata ai professionisti dell’ospitalità e ai media. Lunedì 28 ottobre Officine Farneto si rivoluziona: un’intensa programmazione che spazierà dalla gara conclusiva degli chef finalisti e la proclamazione del vincitore del premio 'Emergente Chef 2019', alla parallela competizione tra i pizzaioli per la scelta del 'Miglior Emergente Pizza', alla presentazione in anteprima della Guida del Touring Club Italiano 'Alberghi e Ristoranti d’Italia 2020.

Si parte con il Welcome Coffee insieme a Kimbo e ai lievitati realizzati dai maestri pasticceri di 'Storie di Farina' di Agugiaro&Figna, si prosegue con alcune selezionatissime specialità alimentari e i vini di The Wine Net. Fulcro della giornata sarà l’originale lunch preparato dagli 'Chef Emergenti': ognuno di loro, infatti, realizzerà una ricetta rispettando un tema proposto dallo sponsor che esalterà sia l’eccellenza della produzione italiana sia l’estro del giovane talento. Un menù complesso in cui la creatività ma anche la tradizione, la sfida e la collaborazione, l’audacia nella scelta delle materie prime ma anche il rispetto del made in Italy faranno da temi cardine.

Come tradizione vuole, in prima linea le gare di 'Emergente', le competizioni attese e seguite da tanti appassionati, riservate ai giovani cuochi e pizzaioli under 30 e 35 che hanno in precedenza sbaragliato i colleghi vincendo le preselezioni e sono giunti sin qui, alle finali nazionali 2019. Ci sarà anche il Touring Club Italiano - Ente e Casa editrice per la quale Luigi e Teresa Cremona da quasi trent’anni curano i contenuti della guida 'Alberghi e Ristoranti d’Italia' - per la presentazione in anteprima dell’edizione 2020, un evento che ogni anno richiama oltre un migliaio di operatori, albergatori, ristoratori, giornalisti nella quale vengono consegnati i premi speciali e gli attestati di merito alle varie strutture recensite all’interno della pubblicazione.