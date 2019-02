Food: 'Fusion 2019', Premio Speciale Negrini a Enrico Croatti

Madrid, 5 feb. (Labitalia) - Enrico Croatti, chef romagnolo classe 1982, è stato premiato al congresso internazionale 'Madrid Fusion 2019' con il 'Premio Especial Negrini', un riconoscimento alla sua carriera che lo ha portato, nonostante la giovane età, a conseguire la sua prima Stella Michelin in Italia al Dolomieu di Madonna di Campiglio (Trento) nel 2013, e da poco in Spagna, al ristorante Oro Bianco di Calpe, come primo ristorante di cucina italiana a ricevere in penisola iberica questo importante riconoscimento.

E per questo a lui va - primo italiano a ricevere questo riconoscimento - il Premio Especial istituito da Negrini (azienda leader in Spagna nella commercializzazione di prodotti enogastronomici italiani) che è stato assegnato nelle precedenti edizioni a chef del calibro di Ferran Adrià, Joan Roca (ristorante El Celler de Can Roca), Dabiz Muñoz (ristorante DiverXo), Juan Mari Arzak (ristorante Arzak), Pedro Subijana (ristorante Akelarre), Martín Berasategui (ristorante Martín Berasategui), Paco Roncero (ristorante La Terraza del Casino), Mario Sandoval (ristorante Coque), Ricardo Sanz (ristorante Kabuki) e Pepe Rodríguez Rey (ristorante El Bohío).

Ma non è l’unico attestato al merito ricevuto dal cuoco romagnolo in questo inizio anno. Ieri, al Grand Hotel di Rimini, il Gran Premio della ristorazione - evento internazionale che conferisce attestati di merito, d'onore o di eccellenza a personaggi e realtà individuate sul territorio nazionale - lo ha voluto premiare con la Medaglia d’Oro, sempre per il suo percorso professionale compiuto sino a ora e in particolare per il successo ottenuto in Spagna. A oggi Enrico Croatti è impegnato nel suo nuovo progetto milanese, che lo vedrà sbarcare a due passi dalla stazione centrale di Milano il prossimo maggio con un format che mette al bando la parola gourmet per proporre qualcosa di più immersivo, un vero e proprio intrattenimento gastronomico a 360 gradi.