Food: 'Salumi da Re', 3 giorni dedicati alla migliore norcineria

Parma, 15 mar. (Labitalia) - Dal 30 marzo al 1° aprile torna 'Salumi da Re', la manifestazione organizzata da Gambero Rosso e Antica Corte Pallavicina giunta alla sua sesta edizione a Polesine Parmense-Zibello (Parma). Una tre giorni per degustare e scoprire nuovi prodotti, ma soprattutto per approfondire i temi legati alla norcineria italiana di qualità. Testimonial d’eccezione di questa edizione lo chef Igles Corelli, coordinatore del comitato scientifico di Gambero Rosso Academy. 'Salumi da Re' sottolinea l’importanza che la filiera salumiera italiana rappresenta per il settore agroalimentare del Paese. Focus specifici sui vincoli imposti dai disciplinari e di come questi possano influenzare le scelte dei singoli salumifici; gli allevamenti e le figure professionali correlate: saranno questi i principali argomenti che animeranno i convegni previsti nella tre giorni dedicata ai salumi.

A sottolineare l’importanza una filiera di qualità, per questa edizione i fratelli Spigaroli hanno lanciato una sfida: la ricerca di un porcaro, un mestiere praticamente scomparso per riprendere l’antico uso di far pascolare i maiali nel bosco. Si parlerà, inoltre, di salumi realizzati con le carni meno nobili e di quelli ottenuti da carni non suine, del loro ruolo nella ristorazione e dei 'compagni di viaggio' (dal pane alle spezie, fino al miele). Per la prima volta sarà presentata la 'Salumi da Re Hall of Fame': un vero e proprio olimpo della norcineria italiana dedicato alle aziende che sin dalla prima edizione si sono contraddistinte per l’eccellenza della loro linea produttiva, contribuendo così a rendere 'Salumi da Re' un punto di riferimento per addetti ai lavori e appassionati. Non mancheranno il concorso 'Il panino teen-ager: una cosa buona tra le mani', alla sua quinta edizione, e, per il terzo anno consecutivo, la Gara di taglio del prosciutto a mano e a macchina. La mostra mercato darà, inoltre, l’opportunità di assaggiare, degustare e acquistare specialità norcine e tutto ciò che è coinvolto nella filiera salumiera accompagnato da birra artigianale, vini e bollicine.

La tre giorni si concluderà con la festa 'Centomani, di questa terra', organizzata dall’associazione CheftoChef Emilia-Romagna Cuochi in cui chef, produttori, gourmet ed esperti in materia agroalimentare si confronteranno sul futuro del cibo. “'Salumi da Re' - afferma il presidente di Gambero Rosso, Paolo Cuccia - è diventata la manifestazione più attesa da operatori di settore, chef e stampa. Gambero Rosso è da sempre al fianco degli artigiani e delle aziende di eccellenza del made in Italy per approfondire e analizzare gli aspetti del comparto agroalimentare e valorizzarne le potenzialità di crescita e apertura verso i mercati globali".