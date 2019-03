Formazione: Les Roches tra primi 3 istituti al mondo per Hospitality Management

Roma, 1 mar. (Labitalia) - Les Roches Global Hospitality Education è stato classificato al terzo posto tra i migliori istituti universitari al mondo per l'Hospitality e il Leisure Management e tra i primi 3 al mondo per 'reputation' presso i datori di lavoro dalla classifica QS World University Rankings by Subject 2019. La classifica QS World University individua le migliori università al mondo per aree tematiche, coprendo 48 diverse categorie nel 2019. L’obiettivo è di aiutare i futuri studenti a identificare le scuole più performanti del mondo nel campo di studio prescelto, estendendo ogni anno l'elenco delle categorie in risposta alla crescente domanda di comparazione. Per la categoria Hospitality e Leisure Management, la survey ha incluso due criteri: valutazione accademica e del datore di lavoro, utilizzati da studiosi internazionali e leader del settore per valutare la 'reputation' degli istituti. Nel 2019, il QS World University Rankings ha attinto alle risposte di una survey realizzata su un panel di 83.000 accademici e 42.000 di datori di lavoro con formazione universitaria, in tutto il mondo.

"Les Roches -ha affermato Stuart Jauncey, Managing Director di Les Roches - continua a fornire agli studenti un modello educativo unico che fonde la tradizione svizzera di eccellenza con l'apprendimento innovativo attraverso una rete globale di campus in Svizzera, Spagna e Cina. I risultati ottenuti nell’indagine, confermano la validità di questo modello d’istruzione che prepara i laureati ad essere flessibili e resilienti, caratteristiche che i datori di lavoro del settore richiedono". "Siamo orgogliosi di essere tra i primi tre istituti di Hospitality Management a livello globale - ha proseguito - e di essere migliorati rispetto alla nostra, già eccellente, posizione dell'anno precedente. Il fatto che il nostro posizionamento in classifica sia sempre ai livelli più alti e i riconoscimenti che continuiamo a ricevere dagli attori del settore sono il risultato di anni d’innovazione accademica e di costante impegno nel migliorare l'esperienza degli studenti, che oggi è ulteriormente arricchita da molti nuovi corsi di specializzazione sviluppati in base alle esigenze del settore e dall'apertura di Roots, il nostro nuovo ristorante 'farm to table' gestito dagli studenti".

Sommet Education parent company di Les Roches s’impegna a preparare laureati di successo, che saranno alla guida del settore dell'ospitalità di domani, attraverso rigore accademico, apprendimento basato sulle competenze e una prospettiva multiculturale. Secondo lo stesso sondaggio, Sommet Education è l’unico network con due istituti inseriti tra i primi quattro istituti al mondo per l'Hospitality e il Leisure Management e tra i primi tre istituti al mondo per miglior reputazione presso i datori di lavoro.