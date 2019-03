Formazione: Sommet Education lancia portfolio soluzioni training per professionisti

Roma, 12 mar. (Labitalia) - Sommet Education, il network di educazione universitaria che comprende gli Istituti leader a livello mondiale nell’Hospitality Management Glion Institute of Higher Education e Les Roches Global Hospitality Education, lancia un portfolio di soluzioni di training pensato per i professionisti del settore hospitality. Il portafoglio Global Talent Development di Sommet Education è una raccolta di opportunità di apprendimento personalizzate di alto livello rivolte ai middle e senior manager dell'ospitalità e di altri settori aziendali incentrati sulla clientela che desiderano sviluppare le proprie competenze e approfondire le conoscenze sugli ultimi trend nell'industria.

Il portafoglio offre una gamma di corsi di general management in finanza, risorse umane, marketing, leadership, owner management, corporate governance e imprenditorialità e moduli dedicati a innovation & technology, spa & wellness, servizio e eccellenza culinaria. Inoltre, il programma 'Master the Gap' combina diversi moduli per proporre un corso di 9-12 mesi rivolto agli aspiranti General Manager. Tutti i corsi combinano interazioni face-to-face su una rete globale di campus con un apprendimento online flessibile e sono personalizzati in base alle esigenze dei partecipanti.

"In quanto leader nella formazione in hospitality business, è nostra responsabilità - ha commentato Benoît-Etienne Domenget, Ceo di Sommet Education - offrire soluzioni di apprendimento flessibili finalizzate anche allo sviluppo professionale. Siamo orgogliosi di poter fare affidamento sull’esperienza del professor Dominique Turpin, un esperto a livello mondiale in educazione di livello executive, per supportare questa nostra nuova offerta accademica". Dominique Turpin, che ricoprirà il ruolo di Senior Advisor per il portfolio Global Talent Development di Sommet Education, ha affermato: "Nel mondo del business di oggi, un apprendimento continuativo non è solamente uno strumento di progressione di carriera ma un requisito fondamentale per ogni professionista per aggiornare e mettere alla prova le proprie competenze di leadership. Sono felice di vedere come Sommet Education stia creando nuovi standard di eccellenza per la formazione in hospitality management di livello executive e di essere parte di questo stimolante progetto".