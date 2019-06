Formazione: Sommet investe in Ducasse Education

Roma, 11 giu. (Labitalia) - Sommet Education, network di formazione leader nell’Hospitality management, annuncia un accordo che lo vedrà diventare l'azionista di maggioranza di Ducasse Education, la rete di scuole di fama mondiale fondata dal famoso chef Alain Ducasse. Questa acquisizione consentirà a Sommet Education di consolidare la propria posizione di leader del settore e ampliare il proprio ambito formativo nella preparazione della nuova generazione di professionisti, non solo dell'ospitalità ma anche della gastronomia. Un accordo che sottolinea, infatti, il desiderio di Sommet Education di rafforzare il suo ruolo di guida nella formazione delle future generazioni di professionisti qualificati nel settore dell'ospitalità e della gastronomia. I suoi due Istituti, Glion e Les Roches, sono posizionati tra i primi tre migliori istituti universitari specializzati in Hospitality management al mondo per la reputazione presso i datori di lavoro, secondo la classifica 2019 QS World University Rankings.

Fin dalla sua fondazione nel 1999, Ducasse Education si è distinta per l’elevato livello di expertise nelle arti culinarie e pasticcere, grazie alla sua rete di scuole in Francia e all'estero. I corsi di formazione comprendono corsi di laurea, corsi di riqualificazione, di formazione professionale continua e lezioni private, disponibili in tre scuole in Francia e due all'estero (nelle Filippine e presto negli Emirati Arabi Uniti), nonché attraverso collaborazioni con università straniere.

La rapida crescita nel settore della gastronomia e di quello che oggi viene definito il settore della 'customer experience' ha creato un reale bisogno di professionisti qualificati in un'ampia gamma di discipline. Sommet Education, network educativo che è divenuto l’Ambassador a livello mondiale del modello educativo svizzero, e Ducasse Education saranno da ora in grado di capitalizzare le rispettive expertise nell'ambito delle arti culinarie e dell’Hospitality management per offrire opportunità di formazione sempre più complete e di alto livello per i futuri professionisti.

Un’unione di forze che pone delle solide basi per prospettive di crescita condivise e sinergie a lungo termine tra le due organizzazioni. La strategia di sviluppo di Ducasse Education continuerà a concentrarsi sulla garanzia di una formazione eccezionale, che combina una competenza di livello superiore delle abilità culinarie con un approccio all’avanguardia nei confronti del cibo. Ducasse Education aprirà il suo nuovissimo campus Meudon a Parigi. Sommet Education sosterrà pienamente sia la crescita internazionale di Ducasse Education, sia lo sviluppo dei centri di eccellenza per le arti culinarie e pasticcere già esistenti.

"La decisione di unire le forze è stata estremamente naturale, date le nostre forti sinergie e valori condivisi. Il nostro valore più importante è la passione: la passione per l'ospitalità e la gastronomia e la passione per la nostra missione educativa. Sono fermamente convinto che sia Sommet Education sia Ducasse Education siano guidate da una comune ambizione di raggiungere l'eccellenza. I nostri obiettivi si allineano anche in termini di istruzione e industry, dal momento che entrambi miriamo a fornire una formazione eccezionale e a formare professionisti qualificati", osserva Alain Ducasse.

"Siamo entusiasti di questa partnership tra il leader mondiale nella formazione per l’Hospitality management in Svizzera e il leader francese nelle arti culinarie e pasticcere. Ducasse Education è fondata e guidata dalla figura emblematica di Alain Ducasse, che ha ispirato e continua a ispirare generazioni di chef in tutto il mondo. Questo accordo rappresenta un grande passo in avanti per Sommet Education, poiché ci consente di ampliare la nostra offerta di formazione e la nostra area di competenza", spiega Benoît Etienne Domenget, Ceo di Sommet Education.