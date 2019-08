Forte secur group, aggiornamento istruttori per sicurezza aeroportuale

Treviso, 2 ago. (Labitalia) - L’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, ha autorizzato General Security Italy, società controllata da Forte secur group, a erogare corsi di aggiornamento per istruttori certificati nel biennio 2019-2020. Grazie a questo avallo, Forte secur group, oltre a formare gli operatori per la sicurezza aeroportuale, potrà curare l’aggiornamento formativo dei docenti di tutta l’Italia, ossia di coloro che a loro volta curano la formazione degli addetti.

"Gli standard richiesti - commenta il fondatore del Gruppo, Salvatore Forte - sono davvero molto alti, paragonabili a quelli universitari. I corsi sono tenuti esclusivamente da specialisti con elevato profilo professionale e sono integrati da un’attività di formazione teorico-pratica curata da ingegneri di ditte produttrici di apparati di sicurezza su prodotti e servizi innovativi che ancora non sono stati introdotti negli aeroporti italiani e lo saranno in un prossimo futuro. E come tutti i traguardi importanti, anche questo è il frutto di un ottimo lavoro di squadra e fonte di grande soddisfazione per tutti noi".

Per il gruppo guidato da Forte si tratta infatti di un ennesimo traguardo. "La nostra azienda - ricorda - era già una delle poche in Italia certificata Enac per l’erogazione di corsi di formazione per validatori di aviation security".

Forte secur group-Fsg è tra i principali player in Italia ad occuparsi a 360 gradi della corporate security per le più importanti aziende italiane, alcune delle quali lavorano in settori strategici per l'interesse nazionale. E' leader nel comparto dell'aviation security: da 15 anni infatti, grazie all’expertise del fondatore, auditor ed istruttore certificato Enac, Salvatore Forte, ha una business unit aviation che si occupa di consulenza, formazione e servizi di sicurezza aeroportuale. Sempre in tema di aviation security, Forte secur group è anche il punto di riferimento in Italia per la formazione, grazie ad un’academy strutturata con quattro istruttori certificati dall'Enac, che nel solo 2018 ha formato e certificato più di duemila e quattrocento dipendenti di società aeroportuali e aeree.

Con un fatturato aggregato di oltre 8 milioni, 170 dipendenti, quartieri generali a Treviso e Milano e un risultato operativo raddoppiato nel triennio 2016-2018, Forte secur group è la stella nascente nel panorama dei provider innovativi nella corporate security.

Nel mirino dei selezionatori di Forte, secondo una direttrice di marcia che punta all’innovazione, vi sono anche più di 50 profili da assumere nei prossimi due anni in grado di supportare con la corporate security le aziende che stanno affrontando le sfide della digitalizzazione e dell'industry 4.0.