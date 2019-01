Fra innovazione e sostenibilità i 5 trend 2019 del settore viaggi

Roma, 8 gen. (Labitalia) - Imprenditorialità e innovazione, nuove tecnologie, lusso come esperienza per l’ospite, hospitality sostenibile, ma anche innovazione nel food e beverage. Sono questi i 5 fattori chiave che influenzeranno il settore Hospitality nel 2019. A evidenziarli Benoît-Etienne Domenget, Ceo di Sommet Education (parent company dei prestigiosi istituti universitari svizzeri specializzati in Hospitality Management Glion Institute of Higher Education e Les Roches Global Hospitality Education).

1. Imprenditorialità e innovazione. L’hospitality continua a fornire terreno fertile per gli aspiranti imprenditori, mentre l'innovazione sarà fondamentale per i brand affermati per rimanere pertinenti e competere con i nuovi players. Le strategie di innovazione devono attagliarsi ai differenti profili di viaggiatore: ad esempio, l'importanza delle esperienze di socializzazione per i viaggiatori Millennial e Generazione Z ha dato vita a una nuova serie di hotel boutique urbani che creano spazi sociali a volte a spese delle dimensioni delle camere. I business-travellers, invece, sono più propensi ad apprezzare le innovazioni tecnologiche che consentono di risparmiare tempo, mentre per i luxury-travellers il contatto umano è la chiave per offrire un'esperienza su misura.

2. Nuove tecnologie. Grazie alle nuove tecnologie, le aziende che operano nell’ospitalità possono offrire agli ospiti maggiore personalizzazione, convenienza e controllo. La tecnologia sta, inoltre, trasformando il modo in cui i clienti interagiscono con i brand, anche prima e dopo la loro permanenza. Chatbot, robot e altre forme d’intelligenza artificiale forniscono agli utenti informazioni on-demand e raccomandazioni personalizzate. La tecnologia di riconoscimento facciale sta aprendo le porte (a volte letteralmente) al servizio che fa risparmiare tempo, mentre le eleganti camere d'albergo dotate di connessione Internet permettono agli ospiti di personalizzare la loro esperienza con un'app. I programmi di fidelizzazione basati su blockchain e criptovaluta stanno anche creando interessanti nuove opportunità per i marchi di interagire con i clienti.

3. Il lusso come esperienza per l’ospite. Trovare l’equilibrio perfetto tra heritage e innovazione è essenziale per i brand del lusso. Non è più sufficiente basarsi sulla storicità del brand, è necessario portare l’identity nel futuro per rimanere pertinenti. Tuttavia, lo storytelling è ancora la chiave per i brand per trasmettere i loro valori ai clienti. I brand globali dovranno riflettere l'identità sempre più diversificata dei loro clienti attraverso la consapevolezza multiculturale e la sensibilità. Per soddisfare i clienti omnicanale, i marchi dovranno creare transizioni perfette tra esperienze offline e online mantenendo elevati livelli di servizio che i clienti luxury si aspettano. Possiamo aspettarci di vedere sempre più spesso marchi di lusso divenire brand di hotellerie e entrare in altre iniziative di ospitalità: l'adozione dei codici dell’ospitalità consente ai marchi di offrire ai clienti un'esperienza unica e coinvolgente che va oltre la vendita al dettaglio tradizionale. Infine, il mantenimento del contatto umano attraverso le interazioni sarà essenziale per i marchi del lusso per coltivare le relazioni personali che costruiscono la fedeltà del cliente.

4. Hospitality sostenibile. La sostenibilità è una tematica in prima linea nella consapevolezza del pubblico e, in particolare, i viaggiatori Millennials e Generazione Z si aspettano che le imprese di ospitalità globali adottino un approccio più completo alla responsabilità sociale delle imprese. Le strategie sostenibili e socialmente responsabili spaziano ora dalla riduzione delle materie plastiche monouso, allo sviluppo di concetti di impresa sociale e allo spostamento verso un sistema di economia circolare, in cui le risorse vengono riciclate e rigenerate.

5. Innovazione nel food e beverage. La sostenibilità è cruciale anche nell'ambito del food&beverage. L'interesse per i prodotti alimentari di provenienza locale, stagionale e vegetale continua a crescere tra i consumatori attenti all'ambiente e alla salute, con lo sviluppo di concetti come il 'farm to table' e persino 'seeds to table'. Tuttavia, anche la ricerca del piacere è una motivazione chiave per i clienti che cercano nuove esperienze culinarie che deliziano i sensi. I Millennials stanno guidando uno spostamento verso la democratizzazione della ristorazione, confondendo i confini tra formale e informale e abbracciando la cucina di alta qualità a un prezzo accessibile. Lo street food sta introducendo a una gamma più ampia di sapori, tradizioni ed esperienze. E, nell'era di Instagram, le delizie visive sono importanti tanto quanto le prelibatezze. Il futuro dell'ospitalità è sempre più trasversale. Nonostante questi rapidi cambiamenti nei settori incentrati sui consumatori come quelli del lusso e dell'ospitalità, rimane una costante: l'importanza del contatto umano. Le relazioni umane, infatti, continuano a svolgere un ruolo inestimabile nella realizzazione di esperienze e servizi memorabili, facendo del talento umano una delle nostre maggiori fonti d’innovazione.