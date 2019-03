Friulana prima piattaforma al mondo di personalizzazione della penna

Udine, 20 mar. (Labitalia) - La prima piattaforma al mondo di personalizzazione della penna è friulana ed è stata firmata da Kjosul srl (Udine) per lo storico marchio Montegrappa (Bassano del Grappa, Vicenza). Il mondo del lusso guarda avanti e mette a disposizione dei suoi clienti un innovativo configuratore 3D che consente di vivere un’esperienza d’acquisto unica e inimitabile, basata sul più avanzato livello di realismo. Attraverso l’innovativa piattaforma, disponibile direttamente sul sito dall’azienda veneta, ognuno può diventare designer della propria penna grazie alle oltre 200 mila combinazioni disponibili.

"Abbiamo lavorato molto - ha affermato Giuseppe Aquila, ceo di Montegrappa - per apprendere le preferenze di privati e vip e conosciamo molto bene i vantaggi di avere una stretta relazione con i nostri clienti. Con il lancio del configuratore siamo in grado di proporre il nostro servizio su misura interagendo con tutti i nuovi clienti e creando l’opportunità di instaurare velocemente un proficuo dialogo".

Il configuratore 3d realizzato dalla realtà friulana è in grado di visualizzare in tempo reale il modello tridimensionale della penna consentendo al cliente di personalizzare il prodotto e vedere istantaneamente il risultato (e il costo) finale. Attraverso desktop o mobile, chiunque può realizzare la propria ed esclusiva versione del modello 'Extra custom' di Montegrappa (penna apparsa per la prima volta nel 1930), scegliendo fra le finiture di otto diversi componenti del prodotto.

A disposizione c’è l’intera gamma di colori delle ventiquattro leggendarie celluloidi di Montegrappa ma anche dieci legni pregiati e ventuno preziosi metalli incisi (con guillochè o a bulino). Scelta la combinazione, è sufficiente un semplice clic per effettuare l’acquisto, dopo due settimane la penna arriva a casa del destinatario all’interno di un raffinato cofanetto in noce, arricchito da una targhetta con incise le iniziali del suo nuovo proprietario.

Nato come configuratore 3d in tempo reale (il primo prototipo del prodotto si chiamava proprio Kjosul, come poi l’azienda), Kjosul è ora una tecnologia interdisciplinare che racchiude e valorizza in maniera sinergica numerose competenze in campi diversi. L’obiettivo è quello di supportare sempre più efficientemente la digital experience delle aziende che vogliono entrare con successo all’interno dell’universo dell’industria 4.0. L’approccio tailor made consente di sfruttare le più avanzate tecnologie 3d per individuare soluzioni specifiche al fine di ottimizzare i processi aziendali, ridurre il time to market dando un prodotto finale del tutto unico e irripetibile, migliorando di fatto l’engagement del consumatore finale, poiché lo stesso, avendo la possibilità di personalizzare il proprio prodotto, ha la sensazione di comprare qualcosa di unico.

Questa tecnologia è accessibile a un’ampia platea di utilizzatori finali, grazie a un’estrema semplificazione di quello che ora è un processo che richiede costi elevati e tempi lunghi. Il campo di applicazione naturale di Kjosul è costituito dall’e-commerce b2c, tuttavia è perfettamente utilizzabile nel b2b e sta puntando anche a quel segmento, grazie alla facilità con cui può essere incorporato (embedded) all’interno dei database delle imprese clienti, fornendo un ampio spettro di applicazioni nelle diverse unità operative aziendali. Kjosul aiuta, dunque, le aziende clienti a raggiungere gli obiettivi aziendali, sia in termini di coinvolgimento dei consumatori, che nella riduzione del time to market. Attraverso l’utilizzo del configuratore, infatti, il cliente ha la possibilità di vedere il prodotto finale (sfruttando le potenzialità della realtà aumentata) e di verificare se è come effettivamente se lo sarebbe aspettato.