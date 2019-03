Giovanni Mininni è il nuovo segretario generale della Flai

Roma, 5 mar. (Labitalia) - L’assemblea generale della Flai Cgil, riunita oggi a Roma, con il 94% di voti favorevoli, ha eletto come nuovo segretario generale della categoria Giovanni Mininni. Mininni, 53 anni, di origini napoletane, ha ricoperto la carica di segretario nazionale degli agroalimentaristi dal 2010, è stato funzionario in Flai dal 2000 e in precedenza delegato sindacale in fabbrica per 15 anni. Giovanni Mininni succede a Ivana Galli, la quale il 24 gennaio scorso è stata eletta nella segreteria nazionale della Cgil durante il Congresso di Bari.