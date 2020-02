Giuseppe Lucibello confermato direttore generale Inail

Roma, 21 feb. (Labitalia) - "Con decreto del 18 febbraio 2020 la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, su proposta del presidente dell’Inail, Franco Bettoni, ha nominato Giuseppe Lucibello direttore generale dell’Istituto per la durata di cinque anni". E' quanto comunica l'Inail in una nota.

Nato in Calabria nel 1959, dopo essere stato ispettore generale capo dell’Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico, presso il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del ministero dell’Economia e delle Finanze, Lucibello è approdato all’Inail come direttore generale nel gennaio 2010 ed è stato rinnovato nello stesso incarico nel febbraio 2016.

Per il presidente dell’Istituto, Franco Bettoni, “la conferma di Giuseppe Lucibello alla direzione generale consoliderà il processo di evoluzione dell’Inail in polo della salute e della sicurezza, a garanzia della tutela globale e integrata dei lavoratori”. “Con la competenza e le elevate capacità manageriali di Lucibello - prosegue Bettoni - l’Istituto potrà affrontare con incisività anche questa nuova fase, caratterizzata dalle sfide che derivano per il mondo del lavoro dall’innovazione tecnologica e dai cambiamenti demografici”.