Glion Institute, nuovi corsi online in Hospitality Management

Roma, 11 gen. (Labitalia) - Glion Institute of Higher Education, uno degli istituti universitari leader mondiali nel settore nell’hospitality con sedi in Svizzera e nel Regno Unito, lancia una nuova serie di corsi online certificati che saranno disponibili a partire da marzo 2019. In risposta alle nuove conoscenze richieste e alle preferenze di apprendimento dei dirigenti nel campo dell’hospitality management, infatti, Glion ha ideato una serie di corsi online in Spa Management, Revenue Management e Hotel Valuation tenuti da esperti leader nei rispettivi settori. I corsi si terranno quattro volte l'anno e avranno una durata di due settimane. È previsto un impegno di 4-6 ore a settimana che includono video, letture, discussioni, attività di revisione del lavoro di colleghi, quiz e un esame finale.

"L'ottimizzazione della redditività e dell'eccellenza nella gestione delle Spa" è insegnata dal membro di facoltà di Glion Mariana Palmeiro e da Mary Tabacchi, esperta di spa e benessere, per quanto riguarda gli aspetti finanziari e organizzativi della gestione delle spa, un’area in particolare crescita nel settore dell'ospitalità.

Mentre 'Revenue Management: la strategia e le tattiche per la definizione dei prezzi delle camere d'albergo' è materia di Breffni Noone, della School of Hospitality Management della Pennsylvania State University. Il corso esplorerà il ruolo dei prezzi delle camere per massimizzare i profitti. 'Analisi e valutazione del mercato del settore alberghiero', invece, insegna ricerche di mercato, analisi dei dati e pianificazione finanziaria ed è tenuto da Steve Rushmore, fondatore dell'organizzazione di consulenza per l'ospitalità globale Hvs.

"Assistiamo un cambiamento - afferma Cécile Rébillard, responsabile della formazione digitale di Glion - nell’esigenza di formazione dei professionisti dell'ospitalità che puntano a un avanzamento di carriera. Mentre il settore si sta consolidando in mercati più maturi, i middle manager stanno cercando di sviluppare la loro esperienza in specifici settori di business per far progredire la loro carriera".

I nuovi corsi online di Glion sono ospitati da FutureLearn, la piattaforma di formazione online di The Open University che offre corsi per organizzazioni come King's College London, Monash University, British Council e Accenture.

Pierre Ihmle, Chief Academic Officer presso la parent company di Glion, Sommet Education, ha dichiarato: "Quest’ultima offerta accademica mostra il nostro continuo impegno nel preparare i leader dell'ospitalità di oggi e di domani fornendogli le competenze e le conoscenze necessarie per avere successo. I corsi online sono il formato ideale per un apprendimento a distanza su tematiche specifiche e si adattano perfettamente ai ritmi di lavoro dei professionisti di oggi".