Groupama Assicurazioni, Katia Romano nuovo direttore Marketing e Comunicazione

Roma, 9 gen. (Labitalia) - A partire dall’8 gennaio Katia Romano è entrata a far parte del board di Groupama Assicurazioni in qualità di direttore Marketing e Comunicazione. Katia Romano riporterà direttamente a Pierre Cordier, amministratore delegato e direttore generale di Groupama Assicurazioni.

Katia Romano, laureata in Economia presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia e con un Master in Business Communication presso la stessa Università, vanta un’esperienza variegata e consolidata in aziende multinazionali operanti in diversi settori merceologici, che includono i beni di largo consumo, il farmaceutico, la finanza e le assicurazioni.

Dopo aver ricoperto incarichi in varie aziende in qualità di responsabile Marketing, dal 2012 entra a far parte di Allianz Partners (Allianz Global Assistance) inizialmente come responsabile Marketing e Comunicazione, ampliando in seguito la propria area di responsabilità anche alle Vendite dirette, al Trade Marketing e alla gestione della Customer Experience per l’Italia. In seguito, assume anche la responsabilità del Market Management per il Sud Europa e, a partire dal 2018, della Strategia dei paesi della Regione.