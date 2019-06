Gruppo Fontanot a Festival valori con progetto Zero Waste

Roma, 28 giu. (Labitalia) - Sostenibilità e imprenditoria, il connubio che vede il design made in Italy tra i protagonisti. Di questo e di molto altro si parlerà lunedì 1° luglio, presso il Museo della Città di Rimini, in occasione del 5° Festival dell’industria e dei valori d’impresa organizzato da Confindustria Romagna e che vedrà tra i protagonisti il Gruppo Fontanot, azienda di Cerasolo (RN) punto di riferimento nel settore delle scale di design e non solo, con grande successo nel mercato italiano e internazionale.

In occasione del convegno 'Percorsi sostenibili, opportunità e buone pratiche', Manuela Dell’Ova, responsabile Comunicazione del brand, illustrerà i risultati dell’originale progetto Zero Waste che è valso al gruppo la Menzione d’Onore alla 15ma edizione del GranDesignEtico International Award 2019.

Per l’azienda, che ormai da oltre 70 anni è un punto di riferimento mondiale del made in Italy, la sostenibilità non è una moda, ma uno strumento indispensabile per garantire qualità senza farsi schiacciare dalla concorrenza. A testimonianza di questo impegno, la prima 'guida', ideata dal Gruppo Fontanot, per convertire le sue casse di imballaggio di legno in originali oggetti di design: una panchina in cui parcheggiare la bicicletta, un tavolo regolabile, un giardino urbano o una scarpiera in cui sedersi e riporre scarpe, il legno si reinventa rivestendo panni sempre nuovi.

Un progetto che non solo evidenzia una vocazione green, ma anche una natura didattica. Infatti, tutti questi progetti sono il frutto del lavoro di decine di studenti e giovani talenti delle principali università e scuole di design spagnole e sudamericane che hanno partecipato allo Zero Waste Fontanot Award, che era proprio dedicato alla promozione del design responsabile e al riutilizzo dei materiali.

Ogni progetto ha un proprio concept. Mesa Funcional, realizzato da Matías Schumacher, è un tavolo funzionale e regolabile progettato per gli spazi interni e che può essere utilizzato anche come tavolo fai-da-te. Be Ecool è una panchina multifunzionale che consente di riporre oggetti, parcheggiare la bici e, naturalmente, sedersi e riposare. Fienile, una casetta da giardino in legno creata per bambini e animali per giocare ma anche scarpiera su cui sedersi. I migliori creativi si sono recati, poi, lo scorso aprile, nella sede del Gruppo Fontanot a Rimini per conoscere le strutture e il processo di produzione dell'azienda.

Nel corso del convengo, Manuela Dell’Ova illustrerà come l’azienda tenga particolarmente al proprio rapporto con il territorio confermando l’impegno nella progettazione ecologica per ridurre al minimo la produzione di rifiuti e incoraggiare l'adesione al movimento Diy (Do It Yourself). La nuova iniziativa del Gruppo Fontanot mira a favorire il riutilizzo di tutto questo materiale di prima qualità che fino ad oggi veniva considerato come un rifiuto, ma che torna a nuova vita. In questo modo, non solo si riduce l'impatto della produzione sull'ambiente, ma si promuovono anche risparmi economici. Ogni anno l'azienda invia centinaia di scale il che equivale a moltissime casse 113 x 95 x 58 centimetri di compensato e abete rosso che chiunque abbia una conoscenza base del fai-da-te adesso può convertire in mobili.