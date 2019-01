Gruppo Sabaf lancia nuova campagna comunicazione

Milano, 23 gen. (Labitalia) - 'Born to burn' ('Nati per ardere'). È questo il payoff della nuova campagna di comunicazione di Sabaf, multinazionale italiana tra i leader mondiali nella produzione di componenti per la cottura a gas, realizzata dallo studio Raineri Design. Un gioco linguistico che richiama il core business dell’azienda. Dai rubinetti ai termostati, dai bruciatori per apparecchi domestici a quelli per cucine professionali, passando per cerniere e sistemi elettronici di controllo: per la prima volta nella storia dell’azienda una campagna pubblicitaria comunica tutti i brand che fanno parte del gruppo e che evidenziano le varie anime di una realtà in costante espansione.

Un messaggio di nascita e coesione che descrive, di volta in volta, i diversi prodotti realizzati dalle aziende del gruppo: Sabaf (rubinetti, termostati, bruciatori), Faringosi Hinges (cerniere forno), A.R.C. (bruciatori professionali), Okida (sistemi di controllo elettronici).

La passione è il minimo comun denominatore del Gruppo Sabaf e main concept della campagna multi-soggetto. Una campagna che proseguirà per tutto il 2019.