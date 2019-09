Gualtieri (Confindustria Servizi innovativi e tecnologici): "Bene piano Gualtieri, spinta su innovazione"

Roma, 13 set. (Labitalia) - Positivo il primo commento di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici sul piano di interventi del nuovo ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, 'raccontato', in un'intervista a 'La Repubblica'.

"Non possiamo che condividere le parole del ministro Gualtieri e concordare sulla necessità di mettere al centro delle politiche di sviluppo l'innovazione -commenta con Adnkronos/Labitalia Marco Decio, presidente di Confindustria Servizi innovativi e tecnologici- ma negli investimenti in innovazione va incluso un nuovo Piano Economia 4.0: più ampio, capace di far crescere le pmi, valorizzare il software italiano al centro dei processi di digitalizzazione, dare impulso a piattaforme digitali ed e-commerce che consentano anche alle pmi competere nei mercati internazionali".

"E con l'Europa - prosegue Decio - dobbiamo trovare rapidamente la soluzione condivisa ed europea alla digital tax: politiche fiscali verso i colossi del web capaci di garantire un quadro di regole uniformi per la leale e corretta concorrenza", conclude.