Houzz, come godersi l’inverno in casa in 5 semplici mosse

Roma, 4 gen. (Labitalia) - La stagione più buia e più fredda dell’anno ha ormai bussato alle porte, portando con sé la voglia di ritagliarsi momenti piacevoli in una casa calda e confortevole. Houzz, la piattaforma online leader mondiale nella ristrutturazione e nel design della casa, ha individuato cinque consigli per affrontare al meglio questo periodo dell’anno.

Così, con pochi e semplici accorgimenti, anche a chi lotta contro l’inverno con tutte le sue forze, questa stagione non sembrerà più così ostile. Leonora Sartori, Editor di Houzz Italia, svela buone abitudini e segreti di design da cui prendere ispirazione.

1. Angoli lettura come rifugi. Se l’inverno è il luogo della casa, la lettura è il luogo del rifugio. Ecco allora come un piccolo angolo lettura è lo spazio ideale su cui investire quest’inverno. Come realizzarlo? Dobbiamo solo guardare con occhi nuovi e pensiero creativo l’ambiente che ci circonda e dare vita al nostro angolo dei libri con soluzioni intelligenti. Houzz suggerisce che gli spazi più inusuali possono rivelarsi angoli di lettura perfetti. Una comoda seduta, tanta luce e qualche cuscino farà il resto.

2. Mini Spa invernale in bagno. Anche in inverno è importante uscire e non farsi fermare dal freddo, non solo permette di assorbire vitamina D, ma è ottimo per l’umore. Ma la sera, o durante il weekend, è bene rinfrancare corpo e spirito dal freddo. Come? Rendendo il bagno una mini Spa: un nuovo set di asciugamani, prodotti per il bagno assortiti e nuovi dispenser, oltre che dare un’idea di pulizia, rinfrescano il bagno e sono un toccasana per goderci lunghi bagni caldi con candele e musica. Anche l’uso di essenze profumate e oli essenziali biologici, nell’acqua calda della vasca o su un diffusore, sono buone idee per rinfrancarsi dal freddo e rilassarsi. Non avete la vasca? Con un bagno ordinato e piccoli dettagli nuovi, magari anche qualche pianta vicino alla finestra del bagno, potete rendere la stanza più piacevole e dedicare più tempo alla cura di sé.

3. Mantenere ordine e pulizia. Vivere in un ambiente curato e in ordine ci fa sentire più rilassati e positivi. Attenzione, allora, al possibile caos: passiamo più tempo in casa e ci accorgiamo più facilmente dei difetti. Troppe cose in giro danno subito l’idea di confusione, ci sentiamo sopraffatti da oggetti che spesso nemmeno ci servono. Il segreto è, quindi, eliminare tutto ciò che non utilizziamo e assegnare a ogni cosa il proprio posto. Teniamo in vista solo ciò che realmente ci piace e nascondiamo invece tutto ciò che disturba la nostra vista.

4. Hygge, Lagom, ma non solo. Le tendenze che arrivano dal Nord Europa che dettano equilibrio ed essenzialità continuano a piacere, ma non dimentichiamoci che l’inverno italiano è fatto anche di amici, stufa e buon cibo. Non importa come o secondo quale tendenza, l’importante è godersi la propria casa, ognuno a modo suo. Una casa dove si sta bene, è una casa che parla dei suoi abitanti.

5. Curare il verde in casa. Se le temperature fredde mettono a dura prova le nostre piante, significa che è arrivato il momento di creare un angolo verde dentro casa. Le soluzioni viste su Houzz sono molteplici: da pareti di verde verticali a piante che colorano angoli di casa, fino alle erbe aromatiche da tenere in cucina, sempre a portata di mano. Prendersi cura del verde può essere un modo non solo per celebrare la lentezza dell’inverno e del tempo che possiamo dedicare a noi stessi, ma anche un modo per depurare l’aria di casa e migliorare la qualità degli ambienti in cui viviamo.