Humanativa Group amplia squadra con 100 nuovi profili

Roma, 16 gen. (Labitalia) - La Humanativa Group Spa (holding di partecipazione, che controlla e gestisce tutte le attività Ict della Commini Group Sap), attraverso le sue controllate Isiway, HN Sap e Matica Net, amplia la sua squadra, costituita ad oggi da duecento risorse, con ben cento nuove figure professionali. Questa importante crescita aziendale è finalizzata a comporre il team che realizzerà le attività in partenza, a seguito delle due gare vinte (per la Leonardo Spa e per la Adr Spa (Aeroporti di Roma).

Sarà la controllata Isiway a fornire a Adr manutenzione ordinaria, supporto tecnico e manutenzione evolutiva per i 'Sistemi di business intelligence e reporting' per la durata di due anni, mentre a Leonardo fornirà supporto sui progetti in ambito Big Data Analytics, tramite lo sviluppo di algoritmi capaci di costruire sistemi verticali di analisi predittiva. Il Gruppo ha pertanto avviato una forte azione di recruitment alla ricerca di professionisti del settore.

Humanativa Group Spa opera sul mercato Ict, con una presenza consolidata prevalentemente dedicata ai large-medium account. Il suo personale dispone di specializzazioni e certificazioni tecniche nell’ambito delle più importanti tecnologie di mercato. Professionalità in continua evoluzione in virtù di stabili collaborazioni e aggiornamenti in ambito universitario e di ricerca, consentendo così al gruppo di offrire al mercato soluzioni sempre innovative e performanti anche per soddisfare specifiche esigenze.