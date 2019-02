Hunters Group, nel 2019 opportunità in Digital, Sales&Marketing e Ict

Roma, 4 feb. (Labitalia) - Business developer, Technical sales, Java e Mobile developer. Ma anche Medical Science Liaison, Isf-Informatore scientifico del farmaco, Private banker e Senior auditor. Saranno questi, secondo un'indagine di Hunters Group (società di head-hunting leader nella ricerca e selezione di personale specializzato), alcuni dei profili più richiesti nel 2019 dalle aziende.

"Anche nel 2019 - dichiara Davide Boati, Executive Director di Hunters Group - ci saranno ottime opportunità soprattutto nei settori Sales & Marketing, Digital e Ict che, ormai da qualche anno, sono in costante crescita e, per questo, sempre a caccia di professionisti. Non mancheranno, però, occasioni anche per chi opera in ambito Finance, Pharma, Manufacturing o Engineering. Il mercato, dopo un periodo caratterizzato da una certa cautela in fatto di nuovi inserimenti di risorse, è in grande fermento e registra un incremento del 20% di ricerche di candidati. E anche le retribuzioni tornano a crescere, anche se timidamente: ad esempio, un Technical sales o un Digital manager con 5 anni di esperienza possono guadagnare fino a 60 mila euro lordi all'anno e un responsabile della produzione, con 8 anni di esperienza, dai 45.000 ai 60.000 euro lordi l'anno".

"Anche il Pharma - continua Davide Boati - si rivela un settore interessante, sia per opportunità di carriera sia per retribuzioni. Abbiamo notato un incremento di richieste del 20% da parte di aziende che in questo momento stanno cercando soprattutto informatori scientifici, sia Medical Science Liason. I primi, quasi sempre inquadrati come agenti Enasarco, possono contare su elevati livelli provvigionali; i Msl, invece, possono guadagnare dai 45 ai 60.000 euro l'anno lordi".