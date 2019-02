Roma, 26 feb. (Labitalia) - Ibm assume centinaia di persone in Europa. Ricercati soprattutto giovani laureati, in possesso di una buona conoscenza della lingua inglese, strumento fondamentale per lavorare in équipe col gruppo informatico statunitense. I Paesi che riportano maggiori assunzioni sono: Germania; Francia; Spagna. Per informazioni consultare la sezione 'Jobs at Ibm', in cui sono visibili tutte le posizioni attualmente aperte in ogni Paese del mondo. Dalla stessa pagina è possibile anche vedere, nello specifico, tutti i requisiti richiesti per ogni ruolo ricercato e candidarsi direttamente online.

Ibm produce e commercializza hardware e software e servizi informatici, offrendo infrastrutture, servizi di hosting, cloud computing e consulenza: per questo i profili che vanno per la maggiore sono quelli tecnico-scientifici, informatici, programmatori e in generale tutti coloro che possiedono ottime conoscenze e operano nei settori It e big data.