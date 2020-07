Ict: al via Blockchain Days, 5 giorni di dibattito online su rivoluzione tecnologica

Roma, 1 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Cinque giornate dedicate a Bitcoin e la Blockchain per esplorarne, insieme agli esperti del settore, gli aspetti finanziari, legali, di privacy e accademici: dal 13 al 17 luglio l’appuntamento è online, sulla piattaforma Rinascitadigitale.it. Nonostante sia in circolazione da oltre un decennio, Bitcoin e la Blockchain rimangono tra i più rilevanti trend tecnologici che avranno un ruolo e un impatto fondamentale nei prossimi anni. Qual è la rivoluzione che questa tecnologia ha portato sul mercato fino a questo momento? Quali realtà hanno reagito positivamente rispetto all’utilizzo di questa tecnologia in diversi settori? Se la blockchain continua a risultare un trend tecnologico, quali saranno gli ambiti in cui potrà diventare un paradigma essenziale? Quanto è importante il coinvolgimento dell’ambito accademico per l’evoluzione, la conoscenza ed il miglioramento di questa tecnologia?

Queste alcune delle questioni a cui tenterà di dare una risposta, attraverso il confronto tra specialisti del settore, l’evento Blockchain Days, organizzato in collaborazione tra Rinascita Digitale e il Blockchain Education Network Italia. Si tratta della prima conferenza italiana completamente online sulla tecnologia Blockchain, per portare questi e altri argomenti all’attenzione di studenti, professori, imprenditori, manager e professionisti. L’evento si terrà dal 13 al 17 luglio, ogni giorno a partire dalle ore 16,30.

Tra gli speaker già confermati che saranno protagonisti di questo evento ci sono: Paolo Savona (presidente Consob), Giacomo Zucco (co-founder Bcademy), Federico Tenga (co-founder Chainside), Gian Luca Comandini (founder Blockchain Core), Massimo Chiriatti (Cto Blockchain & Digital Currencies @IBM), Alessandro Negri Della Torre (founder studio legale LX20), Paolo Dal Checco (consulente Informatico Forense) e molti altri ancora.

Al momento la Blockchain presenta applicazioni con diversi casi d’uso, startup che operano professionalmente nel settore, multinazionali che hanno già integrato la tecnologia ed offrono propri servizi basati su di essa, università e ricercatori di tutto il mondo che, continuando a studiare nel dettaglio ogni aspetto di questa tecnologia, pubblicano periodicamente paper accademici. "È tanti anni - spiega Lorenzo Giustozzi, presidente dell’associazione BlockchainEdu- che si parla di blockchain e di sue applicazioni più o meno interessanti, da Bitcoin alla filiera alimentare. La nostra Associazione continua a dedicarsi a quelle che realmente stanno facendo la differenza: Bitcoin, nuove tipologia di asset e relativo impatto sul mercato, pagamenti e notarizzazione".

“Per la nostra piattaforma che affronta la tecnologia come un abilitatore sociale alla trasformazione e al cambiamento - sottolinea Stefano Saladino, Ceo di Rinascita Digitale - questo evento rappresenta un’occasione importante per contribuire alla maturazione della cultura economica, finanziaria e d’innovazione sociale. Siamo felici di essere partner dell’associazione BlockchainEdu per affrontare insieme questa sfida”.