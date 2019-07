Ict: assegnati Digital360 Awards 2019 a 7 progetti di innovazione digitale

Roma, 8 lug. (Labitalia) - NetApp, nella categoria 'Big Data Analytics', con il progetto di Data Driven Digital Transformation di Ducati; Cloud4Wi, nella categoria 'Crm e Soluzioni per marketing e vendite', con il progetto Personalizzare l’esperienza dei clienti con i customer insight; Agile Lab Srl, nella categoria 'Internet of Things', con il progetto Orchestratore IoT; Guttadauro Computers & Software Srl nella categoria 'Mobile Business', con il progetto Stockstore Mobile Pos; X DataNet Srl, nella categoria 'Smart Working, Gestione documentale e Collaboration', con il progetto Cda on Board per Banca Popolare Etica; Digital Technologies Srl, nella categoria 'Soluzioni B2b e di eSupply Chain', per il progetto Un ecosistema integrato per la gestione della fatturazione elettronica nel settore della vendita diretta; Alosys Communication Srl, nella categoria 'Soluzioni infrastrutturali', per il progetto Alosys Switch.

Sono i vincitori della quarta edizione dei Digital360 Awards, gli autori dei sette migliori progetti di innovazione digitale in Italia, selezionati da una giuria composta da oltre 100 Cio e top manager delle più importanti organizzazioni pubbliche e private del Paese. Sette esempi di successo nell’uso delle nuove tecnologie - dai Big Data all’Internet of Things, dall’eSupply Chain allo Smart Working, dal Mobile Business al Crm - scelti secondo criteri di originalità, benefici concreti e replicabilità, in ogni settore di business. Alosys Communication Srl ha ricevuto anche il Premio Speciale Digital Transformation.

I Digital360 Awards 2019 sono un’iniziativa del Gruppo Digital360 per promuovere la cultura dell’innovazione e dell’imprenditorialità in ambito digitale, generando un meccanismo virtuoso di condivisione delle esperienze tra imprese, fornitori, startup, istituzioni e centri di ricerca.

I sette progetti vincitori sono stati selezionati tra i 29 finalisti che hanno avuto l’opportunità di presentarsi attraverso pitch mirati della fase finale del contest: tre giorni outdoor organizzati a Lazise (Vr) con momenti di confronto, approfondimento e networking tra aziende e startup e la presenza dei principali vendor Ict, che hanno illustrato le evoluzioni digitali dei prossimi anni. Quest’anno la manifestazione è stata realizzata in collaborazione con CioSummIt 2019, l’evento promosso dalle principali associazioni italiane dei Cio, e ha visto la partecipazione di oltre 150 Cio delle più importanti organizzazioni pubbliche e private italiane.

Ospite speciale Ali Safavi di Plug and Play Tech Center, arrivato direttamente da San Francisco per parlare di uno dei più importanti acceleratori d’impresa del mondo, a caccia di startup e di opportunità di 'exit' anche in Italia.

“Siamo molto soddisfatti - dice Andrea Rangone, Ceo di Digital360 -dell’esito di questa quarta edizione dei Digital360 Awards, che, grazie alla collaborazione con il CioSummIt 2019, ha radunato per tre giorni la più grande community italiana di Cio: oltre 150. Sono loro i manager a cui è affidato il ruolo strategico di promuovere l’innovazione digitale, di cavalcare la quarta rivoluzione industriale, quella dell’Internet delle cose, dei Big Data, dell’Intelligenza Artificiale, della Blockchain. I progetti finalisti e in particolare quelli premiati dalla giuria dei Cio dimostrano chiaramente come anche in Italia si può fare innovazione all’avanguardia e concreta”.

Ed ecco nel dettaglio i progetti vincitori. NetApp ha ottenuto il riconoscimento nella categoria 'Big Data Analytics' per il progetto di Data Driven Transformation di Ducati: il progetto consiste in una infrastruttura storage, realizzata da NetApp per la divisione Ducati Corse di Ducati Motor Holding, per sostenere al meglio le applicazioni di High Performance Computing necessarie per analizzare i dati generati nei weekend dalle corse, dalle moto da strada connesse e dal box team in MotoGP. Cloud4Wi, azienda pisana che offre applicazioni di Intelligenza Artificiale per aiutare le imprese a comprendere e ingaggiare meglio gli utenti, è stata premiata nella categoria 'Crm/Soluzioni per marketing e vendite' per un progetto che sfrutta i customer insight per personalizzare l’esperienza utente. Cloud4Wi ha realizzato per il produttore di letti e materassi PerDormire una piattaforma per implementare i customer insight nei propri punti vendita (oltre 110) sparsi in tutta Italia.

Agile Lab, azienda It di Torino, è stata premiata nella categoria 'Internet of Things' per il progetto Orchestratore IoT, che consente di avere il pieno controllo dei dati forniti dai provider telematici per auto connesse con black box. Guttadauro Computers & Software Srl, azienda informatica di Cassano Magnago (Va), ha ritirato il premio nella categoria 'Mobile Business' per il progetto Stockstore Mobile Pos, realizzato per Grom: si tratta di una postazione di checkout e pagamento digitale palmare per gestire l’operatività di vendita e lo smaltimento delle code all’interno dei punti vendita tradizionali e nei periodi di maggior affluenza. X DataNet, software house di Mirandola (Mo), ha ritirato il riconoscimento nella categoria 'Smart Working, Gestione documentale e Collaboration' per il progetto Cda on Board, realizzato per Banca Popolare Etica. Il progetto ha consentito di digitalizzare le attività del Cda di Banca Etica con una soluzione collaborativa, facile da usare e con tutti i necessari requisiti di sicurezza.

La società di consulenza Digital Technologies è stata premiata nella categoria 'Soluzioni B2b e di eSupply Chain' per il progetto di un ecosistema integrato per la gestione della fatturazione elettronica nel settore della vendita diretta. Si tratta di una piattaforma digitale rispettosa della normativa sulla fatturazione elettronica e la conservazione ottico sostitutiva in grado di gestire efficacemente tutto l'ecosistema dell'azienda cliente, uno dei principali vendor internazionali di prodotti per la casa di alta qualità. Alosys Communications, fornitore di servizi It, è stata premiata nella categoria 'Soluzioni infrastrutturali' e con il 'Premio Speciale Digital Transformation' per il progetto Alosys Switch, un dispositivo che permette l’alimentazione degli apparati collegati alla rete di pubblica illuminazione senza eseguire cablaggi strutturali o lavori sul manto stradale.