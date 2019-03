Ict: Codemotion, partnership con Google Cloud, Facebook Developer Circles e Nexi

Roma, 22 mar. (Labitalia) - Google Cloud, Facebook developer circles e Nexi scelgono Codemotion per dare il via a un progetto innovativo che vedrà l’introduzione di percorsi di formazione gratuiti e online dedicati a sviluppatori di ogni tipologia di azienda. I programmi di training per developer approdano per la prima volta in Europa, e rispondono alla crescente domanda non solo di sviluppatori, ma anche di tech leader, cio (chief innovation officer) e cto (chief technical officer), figure di raccordo tra il tecnico e il manageriale.

Con una rete di oltre 500.000 sviluppatori in tutto il mondo, Codemotion è la piattaforma multi-channel che supporta la crescita professionale di queste figure, collegando professionisti It, community tecnologiche e aziende grazie ai servizi online (training, recruiting, magazine) e agli eventi in presenza (conferenze, meetup, corsi). Per questo la piattaforma web di Codemotion è il luogo ideale per ospitare gli innovativi programmi di formazione pensati con Google Cloud, Facebook Developer Circles e Nexi, disponibili all’interno della sezione learning.

"Siamo orgogliosi - ha dichiarato Chiara Russo, ceo e co-founder di Codemotion - di annunciare oggi questi nuovi training program insieme a tre grandi partner come Facebook Developer Circles, Google Cloud e Nexi. I tre programmi di formazione, totalmente gratuiti e rivolti agli sviluppatori, nascono per rispondere a precise esigenze di mercato. La ricerca di figure tecniche sempre aggiornate aumenta ogni giorno nel nostro Paese, e non sempre l’offerta soddisfa la domanda. Oggi anche le aziende che non operano nel settore tecnico creano i loro dipartimenti It per investire nella propria digitalizzazione, ottimizzarne i processi, migliorare la propria presenza online ecc.; per fare ciò servono figure competenti e sempre aggiornate".