Ict: Innovaway acquisisce 70% BitSolution e lancia Mobile control

Milano, 5 mar. (Labitalia) - Innovaway, gruppo leader nel mercato dell'Ict, cresce ed entra nel mondo della videosorveglianza acquisendo il 70% di BitSolution, azienda specializzata nella realizzazione di soluzioni Iot sia per privati e aziende che per la pubblica amministrazione. Ed è Mobile control l’ultimo ritrovato in materia di videosorveglianza: un totem stradale blindato, autoprotetto, autoalimentato da un pannello solare e installabile in pochi minuti non richiedendo l’allaccio alla linea elettrica e alla rete di trasmissione dati.

"Con l’acquisizione di BitSolution e la proposta Mobile control, Innovaway - dichiara il ceo del gruppo Innovaway, Antonio Giacomini - consolida il suo impegno sul fronte Iot, tecnologia in rapidissima diffusione sia a livello domestico che aziendale, da tempo al centro dell’attenzione del comitato scientifico, un vero e proprio osservatorio d’eccellenza costituito dal gruppo. Si stima che entro il 2020 ci saranno fino a 21 miliardi di dispositivi connessi a Internet modificando per sempre il modo in cui gli esseri umani interagiscono con gli oggetti d’uso quotidiano".

Mobile control è un sistema di videocontrollo autonomo e mobile, che utilizza una piattaforma cloud. Oltre al video controllo intelligente, attraverso una vasta gamma di sensori Iot, permette di aumentare il raggio di azione per la prevenzione di incendi e per il controllo della qualità dell’aria e delle acque reflue. Da Mobile control può essere attivato l’intervento della centrale operativa attiva h24 per la gestione degli allarmi e per la richiesta di informazioni in 25 lingue. "Nel 2019 - assicura Giacomini - sarà necessario adottare un’etica digitale che vada oltre l’essere compliant a delle normative: il rispetto della privacy sarà per i vendor un fattore abilitante per guadagnare la fiducia di clienti e consumatori, soprattutto nel campo sempre più pervasivo dell'Internet delle cose".