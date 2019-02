Ict: Innovaway, incontro delegazione Ankara su realtà virtuale e formazione

Napoli, 8 feb. (Labitalia) - Un confronto tra mondo universitario azienda e stakeholder sull’applicazione della realtà virtuale alla formazione. E' quello avvenuto tra una delegazione internazionale, coordinata da rappresentanti della Chamber of industry di Ankara, del I distretto industriale di Ankara, dell'Hacettepe University con il Gruppo Innovaway, presso la sede di Napoli. La visita si è svolta nell'ambito delle attività attuate nel progetto di partenariato strategico europeo Erasmus+ KA02 'Interactive3D Learning'. La delegazione ha incontrato il comitato scientifico Innovaway, nato nel 2017 con l’obiettivo di fornire un contributo tecnico-scientifico nell'interesse della funzionalità generale del Gruppo. Sul tema delle innovazioni Ict nel campo della formazione nell’industria 4.0. è intervenuto Luigi Nicolais, presidente di Campania digital innovation hub e membro del comitato scientifico Innovaway.

Il Gruppo Innovaway offre, infatti, soluzioni e servizi Ict innovativi, sviluppati con tecnologie all'avanguardia; annovera tra i 150 clienti realtà internazionali nei settori dell’industria, finanza, retail, luxury, trasporti, servizi e Pa. I 650 dipendenti (60% laureati) sono il punto di forza del Gruppo attivo in 6 sedi che eroga i servizi in 25 lingue e svolge attività in tutto il mondo. La mission del gruppo è supportare i propri clienti nella digital transformation. Innovaway con i servizi Itsm, gestisce da remoto e on-site problematiche informatiche su pc, smartphone, tablet, cassa e su infrastrutture tecnologiche complesse, 24h e 7/7.

L’offerta It conta su più di 200 risorse con oltre 100 certificazioni che lavorano nell'ambito della system integration, una software factory, una test factory. Con le ultime acquisizioni, Innovaway ha reso proprie competenze altamente specializzate in sap, nello sviluppo di tecnologie IoT e capacità consulenziali ad alto valore aggiunto. La delegazione internazionale che ha incontrato il comitato scientifico Innovaway era composta da rappresentanti di enti e istituzioni della Turchia, dell'Ungheria e della Polonia; la delegazione internazionale ha presentato i risultati preliminari di un progetto di ricerca sulle tecnologie abilitanti dell'industria 4.0 alla realtà imprenditoriale partenopea, in vista di future opportunità, alleanze e ulteriori sviluppi.