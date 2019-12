Ict: Randstad forma 25 esperti di Big Data

Roma, 11 dic. (Labitalia) - Insegnare a 25 giovani a definire una strategia basata sui dati, analizzare i Big Data, sviluppare applicazioni per l’analisi dei dati e integrarle con le tecnologie di Machine Learning. È l’obiettivo del percorso formativo Big Data Engineer & Solution Architect, il corso Its promosso da Randstad, primo operatore mondiale nei servizi per le risorse umane, insieme alla Fondazione Technologies Talent Factory, e finanziato da Regione Lombardia, che partirà il 20 gennaio a Milano. Il corso, di durata biennale, prevede 2.000 ore di formazione, di cui 800 da svolgere in tirocinio presso le aziende del settore e punta a formare tecnici superiori per la progettazione, lo sviluppo e il test di soluzioni per la gestione dell’intero ciclo di vita dei Big Data.

“Oggi i dati sono un vantaggio competitivo per qualsiasi azienda e le imprese hanno un crescente bisogno di profili capaci di acquisire, trasformare e analizzare i Big Data", afferma Fabio Costantini, Chief Operations Officer Randstad Hr Solutions e presidente della Fondazione "Si tratta però di figure nuove, che è difficile reperire sul mercato - spiega - con adeguate competenze ed esperienza. La presenza di docenti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni e l’attenzione dedicata alla pratica sul campo delle conoscenze apprese durante le lezioni teoriche rendono l’Its un efficace punto di collegamento fra le esigenze delle imprese e le aspirazioni dei candidati”.

Technologies Talent Factory è l’Istituto tecnico superiore che si pone l’obiettivo di formare tecnici dedicati alle tecnologie più innovative in ambito Ict e che ha come soci Randstad Italia Spa, Iis Lagrange, Reti Spa, Comune di Paderno Dugnano, Istituto Superiore Galilei-Luxemburg, l'Associazione Cnos-Fap Rl, Emisfera, l'Università degli studi di Bergamo, il Museo nazionale scienza e tecnologia Leonardo da Vinci, Assolombarda, Immaginazione e Lavoro, Randstad HR Solutions Srl, Ecole, Sbi Srl, Entity It Solutions, Promethean Ltd, Fondazione Sodalitas, Iis Gadda di Paderno Dugnano, Wattajob, Randstad Group Spa. Il corso è aperto ai candidati in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore quinquennale ed è possibile partecipare alle selezioni fino al 16 gennaio 2020.