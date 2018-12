Ihc, Giovanni Battista Del Favero nuovo director Leisure Sales Italy

Roma, 4 dic. (Labitalia) - Italian Hospitality Collection annuncia la nomina di Giovanni Battista Del Favero a Director of Leisure Sales per l’Italia. A lui il compito di coordinare il team dedicato alle vendite sul territorio nazionale del gruppo Ihc, che riunisce il resort Chia Laguna in Sardegna, le tre strutture termali Fonteverde, Bagni di Pisa e Grotta Giusti in Toscana, e l’hotel Le Massif, che aprirà il 22 dicembre nel paesaggio alpino di Courmayeur.

Nel suo ruolo, Del Favero sarà in contatto con il mercato leisure trade italiano e avrà il compito di rafforzare le sinergie già in essere con gli operatori del settore e di sviluppare nuovi accordi commerciali con gli attori protagonisti della scena nazionale. Del Favero ha alle spalle una esperienza di 10 anni nel settore sia leisure che Mice, presso la catena Starwood Hotels & Resorts dove ha ricoperto negli ultimi anni il ruolo di Account Manager Global Leisure and Group Sales, occupandosi prevalentemente del segmento leisure trade in Italia. Giovanni ha ottenuto diversi riconoscimenti durante la sua carriera professionale, tutti derivanti dalle performance generate: Global Top Performer nel 2013 e Divisional Top Performer nel 2015 e nel 2016.

“Sono convinto che umiltà, professionalità, conoscenza del mercato, capacità organizzative ed entusiasmo di Giovanni, sommate a tutte le energie e al supporto del team Ihc, ci permetteranno di raggiungere nel prossimo futuro nuovi e importanti traguardi”, ha commentato Marcello Cicalò, direttore Sales & Marketing di Italian Hospitality Collection. Originario di San Francisco, Del Favero ha una laurea in psicologia, è appassionato di sport, in particolare golf, sci, calcio e hockey su ghiaccio. Ama ascoltare musica, suonare la chitarra e leggere.