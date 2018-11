Ikea: azienda a Filcams Cgil, obiettivo piano è continuare a crescere

Roma, 23 nov. (Labitalia) - "Ingka Group ha annunciato una nuova fase nel piano di trasformazione dell’azienda che prevede il potenziamento degli investimenti negli store, nuovi ed esistenti, lo sviluppo di nuovi format nei centri delle città e un focus dedicato sulla propria piattaforma di e-commerce, per rispondere meglio ai bisogni dei clienti ed essere più accessibile e conveniente per la maggioranza delle persone". E' quanto risponde, in una nota, Ikea alle dichiarazioni di questa mattina della Filcams Cgil.

"Desideriamo ribadire -sottolinea l'azienda- che tutte le azioni che sono state e saranno intraprese da Ikea hanno come obiettivo proprio quello di continuare a crescere, nel rispetto dei propri valori e dei propri co-worker".

"In Italia, come in tutto il mondo, le parti sociali hanno ricevuto anticipatamente le informazioni relative al processo di trasformazione: Ikea conferma -conclude la nota- che continuerà a coinvolgerle come ha sempre fatto e come previsto dalle norme e dai contratti".