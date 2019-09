Il segreto per una vita felice? È tutta una questione di scienza

Roma, 27 set. (Labitalia) - Esiste la ricetta perfetta per costruire una vita felice e di successo? La risposta è sì secondo Filippo Ongaro, per sette anni medico degli astronauti presso l'Agenzia spaziale europea Esa e ideatore della dieta seguita dall’astronauta Samantha Cristoforetti. Già autore di numerosi bestseller, la sua produzione editoriale prosegue con il nuovo libro 'Il metodo Ongaro', pubblicato da Sperling & Kupfer, un vero e proprio manuale pensato per spiegare passo a passo il metodo scientifico che il coach ed esperto di alta prestazione, seguitissimo sui social e su Youtube, ha messo a punto per consentire a chiunque di riprendere in mano la propria vita.

Il volume di Ongaro propone un metodo scientifico strutturato in otto settimane, con un percorso dettagliato che aiuta ad adottare la giusta mentalità potenziando le infinite risorse interne, di cui tutti disponiamo, dove nulla è lasciato al caso: ci sono suggerimenti per un’alimentazione adeguata, pillole di nutraceutica (scienza che studia come l’integrazione alimentare possa dare aiuto alla salute), piani di attività fisica, abitudini virtuose e metodologie avanzate per il lavoro interiore, insomma tutte quelle caratteristiche che possono fare della nostra vita un’esperienza di benessere e successo.

Attraverso le esclusive strategie mentali illustrate, sarà possibile non soltanto promuovere il cambiamento ma anche renderlo sostenibile e consolidato nel tempo, creando un impatto positivo su corpo e psiche migliorando tutti gli aspetti della vita, sia personale e affettiva che professionale. Gli insegnamenti presenti nel libro 'Il metodo Ongaro' confluiranno poi nel corso dal vivo Soul Warriors, che l’ex medico degli astronauti terrà a Rimini il 14 e 15 dicembre.

"Lo scopo del mio nuovo libro, che poi sarà lo stesso ad animare il mio corso, è quello di fornire a tutti gli strumenti migliori per godere di una vita piena e soddisfacente", sottolinea Filippo Ongaro, che è anche il primo italiano ad essersi certificato in medicina anti-aging e medicina funzionale negli Usa.

"Molti degli insegnamenti che fornisco - fa notare - sono stati mutuati dalla mia esperienza a stretto contatto con gli astronauti, che seguono un metodo scientifico a 360 gradi per gestire lo stress, l’invecchiamento e perfomare in situazioni particolari mantenendo un alto livello di prestazioni. Con 'Il metodo Ongaro' ho voluto trasporre queste conoscenze rendendole disponibili a tutti, per evidenziare come vivere al massimo non sia una condizione che riguarda solamente atleti, top manager o astronauti, ma può essere alla portata di ognuno di noi".

"Chiunque - sottolinea - può adottare abitudini e strategie finalizzate al recupero del peso ideale, al miglioramento della salute, al ritrovamento di quell’energia così indispensabile per modificare gli ostacoli che si frappongono tra noi e la cosa più preziosa che abbiamo: il nostro benessere".