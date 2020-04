Il sito GuidaGenitori.it lancia il contest #iorestoacasaperchè

(Roma, 14 Aprile 2020) - Per celebrare tutti coloro che hanno lottato e perso la vita a causa del Coronavirus e tutti quelli che continuano a combatterlo

Il sito Guidagenitori.it, fondato dalla psichiatra e psicoterapeuta Rosalba Trabalzini e diventato, negli anni, punto di riferimento sull’educazione e la formazione di bambini, adolescenti e giovani, lancia il contest #iorestoacasaperchè insieme a Tonino Boccadamo, interpretato dall’attore teatrale Massimiliano Auci, per celebrare tutti coloro che hanno perso la vita a causa del Coronavirus o che continuano eroicamente a combatterlo. Per partecipare è necessario fare un video recitando il testo scritto proprio dalla dottoressa sul suo sito Guidagenitori.it, caricarlo entro le 24,00 del 30 aprile 2020 sui propri canali social utilizzando l’hashtag #iorestoacasaperchè e taggando Guidagenitori.it e inviare una mail all’indirizzo newsletter@guidagenitori.it.



Sarà poi possibile entrare a far parte della selezione dei 10 video che, dal 1 maggio saranno selezionati da una commissione formata da Tonino Boccadamo, Rosalba Trabalzini, autrice del testo, Massimiliano Auci, l’attore recitante e il Dott. Carlo Alfaro pediatra e adolescentologo. I video così individuati saranno posizionati su una piattaforma di sondaggi per essere prescelti dal pubblico. L’autore del video che otterrà più voti riceverà un premio della linea BOCCADAMO.

Guardate il video a questo link, e provate anche voi! Un nuovo passatempo per divagarsi in casa. Potete allestire un piccolo set e recitare – Io resto a casa perché. Fatelo come più vi piace, rappresentate il testo come desiderate, può essere un’interpretazione: divertente, satirica, tragica, innovativa, musicale, mimata o con linguaggio dei segni, insomma…liberate e fate liberare la fantasia,

aiutate i vostri ragazzi adolescenti a far volare l’inno alla vita per la salvezza dell’umanità intera.

Di seguito il link con il testo da interpretare:



https://youtu.be/ZXlfzTiLPTc



GuidaGenitori.it

E’ nato nel marzo del 1999 per iniziativa di Rosalba Trabalzini – madre di due ragazze, psicologo, psichiatra, psicoterapeuta – che ha raccolto intorno al progetto iniziale un gruppo di genitori, decisi a sfruttare le potenzialità di Internet per realizzare una piazza “virtuale” dedicata allo scambio di informazioni, di suggerimenti, di consigli. Medici, psicologi e professionisti della comunicazione hanno lavorato insieme per realizzare un sito attraverso il quale condividere con facilità conoscenze professionali ed esperienze familiari. Grande attenzione è stata riservata fin dall’inizio alla salute dei figli, ai problemi dell’educazione, alla difesa dei minori e dei loro diritti. In pochi mesi GuidaGenitori.it è diventato il luogo di incontro, di informazione e di confronto di migliaia di genitori ed ha raccolto, nel corso di questi anni, l’attenzione di quotidiani e stampa specializzata. Nel giugno 2000 la cooperativa editrice di GuidaGenitori.it è stata trasformata in una Srl, per far fronte alle esigenze di crescita che il successo dell’iniziativa andava dettando. La nuova società, la Mironet Srl, ha così dato il via ad un decisivo ampliamento dell’offerta di GuidaGenitori.it, trasformando il sito in un portale verticale interamente dedicato ai bisogni e alle necessità delle famiglie italiane con bambini da 0 a 18 anni. Dallo scorso anno la proprietà di GuidaGenitori.it è tornata nelle mani della sua fondatrice.

Grazie anche agli apporti recenti, GuidaGenitori.it ha così potuto consolidare la propria posizione tra i portali italiani che offrono contenuti destinati alle famiglie, si avvale del sostegno della Società Italiana di Pediatria e della Società Italiana Medica dell’Adolescenza ed è in grado di offrire notizie ed aggiornamenti costanti grazie alla collaborazione di un nutrito comitato scientifico che raccoglie alcuni tra i più apprezzati specialisti della pediatria e della medicina italiana.

Contatti: www.guidagenitori.it