Imprese: a Riva del Garda il 15 novembre 1° 'Forum italiano del legno'

Riva del Garda (Vr), 22 ott. (Labitalia) - Il 15 novembre a Riva del Garda FederlegnoArredo, in collaborazione con Habitech e CasaClima, organizza il primo 'Forum italiano del legno'. Una panoramica aggiornata e di alto profilo e un grande momento di aggregazione fra attori della filiera, dove industria di settore e professionisti si incontrano per confrontarsi e definire le politiche attive del prossimo futuro. In questa edizione, che vede la presenza di relatori di livello nazionale e internazionale, verranno analizzati gli aspetti architettonici, ingegneristici ed economici legati ai molteplici impieghi che la materia legno assume nei vari step e processi di trasformazione che caratterizzano il comparto industriale del legno-arredo, anche alla luce della progressiva introduzione del concetto di economia circolare.

Dal bosco alla casa, nasce quindi una nuova economia: virtuosa e fiorente, rispettosa del bene comune e sostenibile, con un occhio attento all’edilizia green e alla rigenerazione urbana. "Il forum italiano del legno conferma che il legno non è soltanto un materiale che viene utilizzato dalle imprese italiane per la produzione di beni, ma soprattutto uno strumento per la crescita del Paese", commenta il presidente di FederlegnoArredo, Emanuele Orsini.

"Siamo impegnati in una serie di iniziative, tra cui la recente costituzione di Antial (Associazione nazionale tecnologi, ingegneri, e architetti del legno) con l’obiettivo di dare ulteriore qualità al settore e condividere le conoscenze e le esperienze maturate a tutto campo dalle nostre realtà. La forte spinta su innovazione, formazione e ricerca, unita a uno stretto dialogo tra comparto industriale e mondo dei professionisti, potranno certamente fornire gli strumenti adeguati per una valorizzazione di tutte le maestranze specializzate del settore", continua.

L’evento vede il coinvolgimento di tutte le figure che ricoprono un ruolo di primo piano a livello tecnico, architettonico, ingegneristico ed economico, tra cui Peter Pichler (Premio giovane talento dell’architettura italiana), Stefano Mancuso (scienziato di fama internazionale e direttore del Laboratorio internazionale di neurobiologia Vegetale -Linv), Paolo Cresci (team leader in Arup Milano, studio di consulenza internazionale), la partecipazione di Guido de Vecchi, direttore generale di Intesa Sanpaolo Innovation Center, e Massimiano Tellini, global head circular economy di Intesa Sanpaolo innovation center.

L’evento si terrà il 15 novembre presso la cornice del 'Du Lac et Du Parc Gran Resort' di Riva del Garda, e si struttura in due diverse fasi. Al mattino (dalle ore 9,30) sono previste 4 sessioni in parallelo: 'Opere in legno - Dialogo tra Ingegneria e Architettura' (workshop organizzato da Assolegno e EdilegnoArredo); 'Sostenibilità: tra economia e Due Diligence' (workshop Organizzato da Assoimballaggi, Assopannelli, Fedecomlegno e Rilegno); 'Valorizzare il legno come materiale da costruzione' (workshop organizzato da CasaClima); 'Durabilità delle opere in legno' (workshop Organizzato da Habitec – Arca).

Al pomeriggio (a partire dalle 14,30) è invece prevista un’unica grande sessione plenaria, 'Architettura circolare e sostenibilità della filiera del legno', nel corso della quale verranno analizzate le peculiarità del comparto, case history ed esperienze progettuali. L’evento è gratuito previa iscrizione e prevede il rilascio di crediti formativi per architetti, ingegneri e geometri.