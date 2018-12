Imprese: Angelo Becchio nominato National Account di Rizzoli Emanuelli

Parma, 18 dic. (Labitalia) - Rizzoli Emanuelli, società parmigiana specializzata dal 1906 nella produzione di conserve ittiche di qualità, annuncia la nomina di Angelo Becchio nel ruolo di National Account. Laureato in Economia e Commercio all’Università di Torino, Becchio possiede consolidate competenze anche nella progettazione e implementazione di analisi statistiche ed econometriche relative alle vendite della grande distribuzione.

Classe 1986, inizia il percorso professionale nella Divisione Marketing di Giordano Vini Spa occupandosi di analisi di mercato e rilevazione ed elaborazione dei dati di vendita. Nel 2012 passa in Danone Spa come Sales Account, dove coordina in particolare l’organizzazione e la gestione sul punto vendita di attività promozionali, di Trade Marketing e Category. Nel 2015 entra in Biraghi Spa, prima come Regional Key Account, gestendo da capo Area Canale Indipendenti l’implementazione di nuovi clienti, per venire nominato due anni dopo Key Account Area Manager e in questa posizione si è focalizzato sul coordinamento delle azioni di sell in nella Grande distribuzione.

In Rizzoli Emanuelli si occuperà di definire le strategie tese a favorire lo sviluppo commerciale e il posizionamento delle storiche conserve ittiche nel mercato nazionale. “Sono entusiasta della nuova opportunità professionale in Rizzoli Emanuelli, la più antica azienda di conserve ittiche italiana. Metterò a disposizione tutta l’esperienza e il mio background professionale per contribuire a definire e implementare nuovi approcci tesi a dare un significativo impulso alla crescita del business”, ha commentato Angelo Becchio.