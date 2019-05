Imprese: Arcus, a Benevento nuova sede della legal farm del gruppo Frascino

Benevento, 30 mag. (Labitalia) - Il Gruppo Frascino, dopo il lancio dello scorso ottobre di Arcus, società tra avvocati per azioni, presente a Verona e Benevento, amplia la propria offerta di servizi legali con l’apertura di una nuova sede nella città del Sannio, in via Pacevecchia 14. Con un investimento di circa 2 milioni di euro, Arcus punta a diventare una legal farm specializzata nella gestione dei contenziosi assicurativi grazie all’assunzione di 30 nuovi giovani profili altamente qualificati tra avvocati, informatici e amministrativi del territorio. Le nuove figure andranno ad affiancare il team di 40 legali attualmente impiegato in Arcus, società tra le prime Stapa nate in Italia, che fornisce servizi legali in ambito bancario, Pa e assicurativo integrati con la piattaforma di servizi finanziari offerti dal Gruppo Frascino, in particolar modo il recupero crediti, la gestione sinistri e la consulenza nell’ambito di operazioni riguardanti portafogli di crediti deteriorati.

A livello operativo, Arcus si avvale della pluriennale esperienza del managing partner avvocato Elena Frascino in ambito di pubblica amministrazione e di diritto civile e del know-how di Credit network & finance spa, la società del Gruppo Frascino specializzata nella gestione di crediti problematici. "Con l’inaugurazione della nuova sede di Arcus - commenta il presidente del Gruppo Frascino, Luigi Frascino - ci prefiggiamo di sviluppare una legal farm altamente specializzata nella gestione dei contenziosi assicurativi investendo nelle capacità e nella crescita di giovani professionisti del territorio".

"Benevento - sottolinea - rappresenta da sempre per il Gruppo Frascino un luogo strategico in cui dare vita a iniziative e progetti dall’elevato valore aggiunto. L’ampliamento della struttura di Arcus mira a rafforzare la già solida posizione del Gruppo Frascino nel mercato italiano dei servizi finanziari".