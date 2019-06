Imprese: Aton informatica, Annalisa Mugheddu nuovo marketing manager

Milano, 3 giu. (Labitalia) - Aton informatica ha inserito nella sua struttura Annalisa Mugheddu alla guida della divisione marketing del gruppo. "La nomina di una figura altamente professionale come quella di Annalisa Mugheddu - afferma Fulvio Duse, direttore generale di Aton informatica - conferma lo sviluppo dell’azienda verso nuovi mercati, per essere ancora più competitiva in ambito Iot, Ai, blockchain, Gdpr e cyber security".

Annalisa Mugheddu proviene da un’esperienza di management ventennale all’interno della multinazionale It Ca Technologies (ora Broadcoam). Abituata a lavorare in contesti internazionali complessi, nel tempo ha gestito con esperienza e professionalità i processi di diversi settori: It, finanza, procurement, legale, risorse umane.

L'esperienza e le conoscenza acquisite, le consente di muoversi agevolmente in molteplici aree in direzioni convergenti: dal business development al project and resource management, dalla sicurezza informatica al marketing e comunicazione, dalla gestione delle partnership e alleanze nello sviluppo delle relazioni strategiche con i principali vendor.