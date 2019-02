Imprese: Banco Bpm-Federlegnoarredo, per fiere sostegno associate

Milano, 13 feb. (Labitalia) - Banco Bpm e FederlegnoArredo hanno firmato un accordo di collaborazione volto a supportare finanziariamente la partecipazione delle proprie imprese associate a eventi fieristici nazionali e internazionali, organizzati da FederlegnoArredo, e a sviluppare soluzioni innovative per il sostegno del credito di filiera nel settore del legno e dell’arredo.

Con questo accordo, Banco Bpm manifesta il proprio interesse e la propria disponibilità a supportare le imprese associate attraverso specifiche soluzioni finanziarie in due ambiti di credito: da una parte, mettendo a disposizione un prodotto di finanziamento a medio termine specificamente dedicato alla partecipazione alle manifestazioni fieristiche nazionali ed estere organizzate dall’associazione a condizioni particolarmente agevolate; dall’altra, avviando un tavolo di lavoro con FederlegnoArredo avente lo scopo di ricercare soluzioni finanziarie innovative a supporto delle aziende inserite nella propria filiera produttiva.

FederlegnoArredo intende realizzare una collaborazione a livello nazionale con Banco Bpm, a supporto delle imprese associate, per sostenere la crescita e lo sviluppo delle aziende del legno-arredo, anche e soprattutto nella loro partecipazione attiva alle manifestazioni fieristiche, quale occasione importante per presentarsi e farsi conoscere a un pubblico esteso.

"Banco Bpm - commenta Giuseppe Castagna, amministratore delegato di Banco Bpm - intende offrire un supporto tangibile alle piccole e medie imprese produttive operanti nei territori in cui è presente. Coerente con questo intento è l’accordo sottoscritto con un interlocutore privilegiato qual è l’associazione FederlegnoArredo. Il nostro compito è quello di assistere le realtà imprenditoriali italiane nel loro percorso di crescita, accompagnandole con servizi a elevato valore aggiunto in grado di generare vantaggi competitivi difendibili nel tempo".

"Continua il nostro lavoro - sottolinea il presidente di FederlegnoArredo, Emanuele Orsini - in direzione degli associati, favorendo tutti gli investimenti che possano promuovere strumenti e strategie in grado di creare valore per le imprese del legno-arredo. Per molte pmi la partecipazione al Salone del mobile, Milano e a Made expo rappresenta una vetrina ideale dove mettere in mostra quel saper fare che rappresenta il valore intrinseco del made in Italy".

"La fiera - assicura - rimane uno dei migliori strumenti di promozione, oltre che un importante momento di coesione e condivisione, dove fare networking ed entrare in contatto con i nuovi mercati. Il nostro interesse è fare sistema, promuovere qualità e innovazione e favorire l’internazionalizzazione delle imprese. Come federazione, quindi, ci impegniamo a garantire un supporto concreto alle imprese, che oggi si rafforza con l’accordo siglato".