Imprese: Berrino (Reg. Liguria), 'proporrò firma intesa Asse.co con consulenti lavoro'

Genova, 27 feb. (Labitalia) - "Credo che la firma del protocollo d'intesa di ieri tra Comune di Genova e consulenti del lavoro sull'Asse.co sia molto importante. Lo proporrò anche per la Regione Liguria e vedremo di firmarlo anche noi". Così Giovanni Berrino, assessore al Lavoro della Regione Liguria, è intervenuto alla seconda giornata di 'Verso il Festival del lavoro', in corso a Genova.

Berrino ha ringraziato poi i consulenti del lavoro "per la collaborazione di questi tre anni e mezzo che ha portato alla sottoscrizione di altre intese". "E sono d'accordo con loro sul fatto che non serve assistenzialismo ma politiche attive per fare ripartire il lavoro", ha aggiunto.