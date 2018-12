Imprese: Ceva Logistics, Gianclaudio Neri nuovo managing director sede italiana

Milano, 28 dic. (Labitalia) - Gianclaudio Neri è il nuovo managing director della sede italiana di Ceva Logistics, società leader nel settore della logistica. Neri, che riferirà direttamente a Xavier Urbain, ceo della multinanzionale logistica, in passato ha ricoperto numerose cariche di vertice in diverse società nazionali.

Tra le aziende dove ha operato, 2i Rete Gas, principale distributore di gas a livello nazionale, di cui è stato amministratore delegato, Intermarine (società che progetta e fabbrica imbarcazioni marittime e dal 2004 parte del gruppo Immsi) e Piaggio, di cui ha seguito la Ipo nel 2006 come direttore generale con responsabilità di coordinamento degli staff centrali per amministrazione finanza e controllo, risorse umane e sistemi informativi, acquisti. Neri proviene dal gruppo Cos/Isi Italsistemi, azienda specializzata in servizi di outsourcing (informatica e telecomunicazioni), di cui era amministratore delegato. In precedenza, fino al 2001, ha ricoperto posizioni di responsabilita' manageriale nel Gruppo Telecom Italia, in particolare nel settore della telefonia fissa.

"Siamo molto orgogliosi - dichiara Xavier Urbain, ceo Ceva Logistics - di accogliere con noi un profilo di grande professionalità e competenza come quello di Gianclaudio. Grazie alla sua trentennale esperienza maturata in settori tra loro differenti siamo convinti che possa guidare con successo la nostra sede italiana attraverso le numerose sfide che un mercato sempre più dinamico ci pone ogni giorno".