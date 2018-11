Imprese: domani al via il primo 'Weekend of Startups' d’Italia

Roma, 8 nov. (Labitalia) - L’innovazione nella gestione dei beni culturali, nell’arte e nel design, sarà al centro di una tre giorni, 'Weekend of Startups', da domani, venerdì 9, a domenica 11 novembre, organizzata dalla John Cabot University (Jcu) di Roma.

Circa 100 partecipanti, fra studenti universitari, sia della Jcu sia di altri atenei europei, e giovani imprenditori, competeranno in una gara di creatività, supportati da mentori, docenti e coach. I contendenti presenteranno in pubblico la propria idea innovativa d’impresa nei settori dell’arte, del design e dei beni culturali. Poi, intorno alle dieci proposte giudicate migliori, nasceranno dei team per elaborare dei progetti imprenditoriali. Sarà data grande attenzione anche all’aspetto sociale. Diversi i premi in palio: un assegno di mille euro, un ventaglio di servizi di avviamento all’impresa, prodotti editoriali e speciali produzioni agricole italiane.

Il romano Mauro Pallotta, in arte MauPal, sarà al lavoro nel corso del weekend per dipingere un’opera sul tema della manifestazione, poi premierà con un ritratto il partecipante con la migliore idea a valenza sociale. L’iniziativa di organizzare, per la prima volta in Italia, una tre giorni per creare startup innovative in ambito culturale, nasce dal Jcu Institute for Entrepreneurship, il Centro per l’imprenditorialità dell’ateneo. L’ambasciatore d’Australia in Italia, Greg French, darà il via ufficiale a Weekend of Startups. 'Weekend of Startups' avrà luogo a Roma, nel Guarini campus della John Cabot University, in via della Lungara 233, a Trastevere, dalle 18 di venerdì 9 alle 21 di domenica 11 novembre.