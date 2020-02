Imprese: Federmanager premia a Varese i migliori 10 manager lombardi

Varese, 20 feb. (Labitalia) - Arriva a Varese il premio Giovane Manager 2019, il contest lanciato dal Gruppo Giovani Federmanager che vuole scoprire e valorizzare le eccellenze professionali under 44. L’iniziativa è alla sua terza edizione ed è realizzata in collaborazione con Hays Italia, primaria società di executive search, che offre supporto nelle fasi di selezione dei manager candidati al premio. Nella valutazione dei profili sono stati presi in considerazione: percorso di studio e di carriera, anzianità nel ruolo, eventuali menzioni per meriti professionali speciali ma anche la motivazione della candidatura.

Ecco i dieci i manager vincitori che hanno superato la selezione tra centinaia di candidati della Lombardia: Massimiliano Bariola, amministratore delegato, Simai Spa Toyota Material Handling; Paola Boromei, Executive vicepresident human resources & organization, Snam; Fabrizio Botta, director of Global Strategy, commercial & tendering onshore E&C division, Saipem Spa; Gianantonio Bottarini, Chief operating officer and Chief financial officer, Siat Spa; Francesco Calcagnile, Commercial operations director divisione Luxottica Wholesale Global Channels; Riccardo Del Duca, Head of customer support management - Military Operators & Commercial / dual Use Europe/Africa/Asia; Francesca Paludetti, Head of mergers & acquisitions, Gruppo Sapio; Vincenzo Renzo, Plant manager, Rotork; Francesco Sasso, Group director supply chain, Isagro Spa; Giovanna Stocco, Cfo, Satisloh Italy Srl.

"Questa iniziativa è rivolta -sostiene il presidente Federmanager Stefano Cuzzilla- a tutti i giovani manager che, con competenza e determinazione, superano ogni giorno molti ostacoli. Premiando i migliori, diamo un preciso messaggio di incoraggiamento per tutti: promuoviamo il loro percorso di carriera affinché continuino a fare grande la nostra industria".

"I giovani manager -afferma il presidente Federmanager Varese, Eligio Trombetta- sono oggi chiamati a raccogliere e a saper governare le diverse sfide poste dai temi dello sviluppo e della sostenibilità. Con questo riconoscimento, sviluppato proprio su questi temi, Federmanager dimostra, ancora una volta, la sua attenzione alla valorizzazione del talento, delle competenze e del merito dei giovani nella nostra società, presente e futura. Con orgoglio abbiamo supportato Federmanager ospitando a Varese la cerimonia di premiazione dei migliori dieci giovani manager selezionati per la semifinale Lombardia del premio Giovane Manager".

"Il network dei giovani di Federmanager -dichiara Renato Fontana, coordinatore nazionale del Gruppo Giovani Federmanager- si arricchisce di volta in volta, quella di oggi è la tappa di chiusura e ci avviciniamo alla finale di Madonna di Campiglio. Ogni volta è una sorpresa scoprire tanti bravi giovani manager che portano le loro imprese in alto nel contesto italiano ed internazionale".

Il Premio Giovane Manager si è avvalso della media partnership di Capital. Dopo le premiazioni di Roma, Genova, Verona e Varese, i vincitori delle quattro tappe parteciperanno alla finale del 20 marzo a Madonna di Campiglio e, tra loro, uno si aggiudicherà il premio di miglior Giovane Manager 2019.