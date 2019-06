Imprese: Gianluca Schiavi nuovo presidente Federmanager Academy

Roma, 4 giu. (Labitalia) - Gianluca Schiavi è il nuovo presidente di Federmanager Academy, la management school di Federmanager che si occupa di sviluppo delle competenze manageriali in un’ottica di life long learning. Schiavi si insedia alla presidenza di Academy dopo aver ottenuto l’80% dei consensi del Consiglio nazionale di Federmanager. Laureato in ingegneria elettronica ed esperto di comunicazione, vanta un’esperienza pluriennale in ambito di gestione e organizzazione aziendale con un forte know how in tutto ciò che riguarda l’innovazione; nel suo percorso lavorativo ha ricoperto il ruolo di direttore generale e amministratore delegato in pmi operanti in settori molto eterogenei fra loro. Attualmente è direttore generale di Ceis, importante cooperativa elettrica operante nel territorio trentino. Da anni partecipe delle attività associative della Federazione, ha ricoperto l’incarico di presidente di Federmanager Trento e di consigliere nazionale.

"Sono convinto che un’accademia manageriale sia un asset strategico per la nostra associazione e per tutti i dirigenti dell’industria", afferma il neopresidente. "La formazione dei manager è troppo importante per farla gestire ad altri, pertanto -rilancia Schiavi- mi pongo l’obiettivo di continuare a realizzare progetti formativi strategici di alta qualità e mirati alla crescita di manager e imprese su tutto il territorio italiano". "Federmanager Academy è il nostro fiore all’occhiello", afferma il presidente nazionale Federmanager, Stefano Cuzzilla. "Non ci occupiamo -continua il presidente nazionale- di semplice formazione, ma creiamo strumenti unici, pensati su misura delle esigenze dei colleghi, innovativi dal punto di vista delle tematiche e del metodo. Federmanager si pone come Accademia del management, il luogo dove crescono e si formano i leader del domani".

Gianluca Schiavi subentra nella guida della management school a Helga Fazion, che per due mandati ha accompagnato Federmanager Academy in progetti ambiziosi, con esperienze importanti per manager e imprese in Silicon Valley, Cina e Baden Württemberg, ereditando una struttura agile e in salute, che nel 2018 ha visto aumentare fatturato e risultati.