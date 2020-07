Imprese: Moser, innovazione per rivoluzionare hairstyling unisex

Roma, 30 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Nato nel 1946 a Unterkirnach, Moser rappresenta un punto di riferimento per il settore dell’hairstyling, con prodotti straordinari dall’avanzata tecnologia ed eccellente qualità, rigorosamente Made in Germany. La mission del brand è quella di offrire al professionista gli strumenti ottimali per un’acconciatura perfetta da realizzare senza fatica, e per riuscirci Moser continua ad investire nell'innovazione tecnologica già in fase di progettazione e nel miglioramento continuo degli strumenti, grazie anche al supporto di un team di esperti proveniente da tutto il mondo. I tagliacapelli Moser rispondono alle esigenze professionali dei parrucchieri, alla ricerca di strumenti da usare sia per tagli maschili che femminili, maneggevoli ed ergonomici". E' quanto si legge in una nota dell'azienda.

"Questi dispositivi infatti combinano la tecnica più moderna con un design pregiato e un funzionamento impeccabile, rappresentando nel mondo dell’hairstyling una strumentazione affidabile e di grande ispirazione. Ad esempio, grazie alle batterie al litio di ultima generazione e un motore controllato da microchip, è possibile mantenere la potenza di taglio costante, anche quando si lavora su capelli particolarmente folti e quando la batteria è quasi scarica. Punto di forza delle clipper Moser, quasi tutte senza filo per lavorare in maniera più agevole senza l’ingombro di cavi, le testine di precisione in acciaio, rimovibili senza attrezzi e intercambiabili. Grandissima innovazione nel mondo dei tagliacapelli è la testina All-in-one blade, progettata per effetti di texturizzazione su capelli lunghi e corti. Perfetta sostituta delle forbici a pettine tradizionali e del rasoio sfilzino, la speciale testina è ideale per texturizzare il taglio senza aprire la struttura del capello, rispettandone la salute e senza creare doppie punte", spiega.

“Per noi il 2020 e soprattutto l’autunno - dichiara Carlotta Capucci, Country Manager Italia Wahl e Moser - saranno il momento per investire sul rilancio della linea Moser in Italia. Moser è il brand del gruppo Wahl Clipper Corporation, che fa della sua versatilità in ambito stilistico la vera chiave del successo. Non a caso, Moser ha recentemente rinnovato il suo logo per identificare un nuovo aspetto, indipendente e di carattere, pur mantenendo fede ai valori originari che lo contraddistinguono: la 'M' e la 'o'. La potenza e la distintività del marchio vengono utilizzati e rafforzati con nuove tonalità di colore ed elementi di design, segno di affermazione e di indipendenza”.