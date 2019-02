Imprese: Officine Maccaferri, rinnovato rating di legalità a tre stelle

Roma, 6 feb. (Adnkronos/Labitalia) - "Officine Maccaferri anche quest’anno - con il punteggio massimo di 3 stelle - è stata inserita nell’elenco delle imprese con rating di legalità dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Tra le 1.118 imprese operanti in Italia che hanno fatto domanda per ottenere il rinnovo dell’inserimento in elenco, solo 135 hanno ottenuto la graduatoria più alta. Tra queste figura la società leader nell’ingegneria ambientale del Gruppo Industriale Maccaferri". E' quanto si legge in una nota di Officine Maccaferri.

"L’azienda - spiega - si è distinta per aver rispettato i principali protocolli di legalità, essersi avvalsa di sistemi di tracciabilità trasparenti e di controlli di conformità certificati, aver garantito forme di Corporate Social Responsibility e aver rispettato ogni forma di tutela contro i tentativi di infiltrazione mafiosa. Inoltre, Officine Maccaferri ha aderito a molteplici codici etici e di autoregolamentazione e si è dotata di efficaci strumenti per la prevenzione e il contrasto alla corruzione".

“Siamo molto soddisfatti - dichiara il presidente di Officine Maccaferri, Alessandro Maccaferri - del rinnovo di questo riconoscimento. L’impegno e la collaborazione che condividiamo con il ministero dell’Interno, Confindustria, le associazioni di categoria e le Prefetture ci hanno portato ad ottenere eccellenti risultati che replicheremo sicuramente nei prossimi anni". Per il Group Ceo, Paolo Ramadori, "aver confermato il massimo punteggio per il rating di legalità è di grande stimolo per continuare il cammino intrapreso verso il miglioramento continuo di tutti gli indicatori caratterizzanti il business di Officine Maccaferri".