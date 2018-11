Imprese: Olimpia Splendid, ricerca & sviluppo premia settore climatizzazione

Brescia, 31 ott. (Labitalia) - "Il settore della climatizzazione premia le aziende che investono in ricerca&sviluppo". A dirlo, in un'intervista a Labitalia, Roberto Saccone, presidente di Olimpia Splendid spa, gruppo industriale bresciano, attivo in Italia e all’estero, impegnato nella progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti nel mondo della climatizzazione, del riscaldamento, del trattamento dell’aria e dei sistemi idronici. "Sia nel 2017 che nel primo semestre del 2018 - spiega - i dati economici sono stati molto positivi per Olimpia Splendid, in particolare il 2017 che ha fatto segnare una crescita dell’8,8% sull’anno precedente, consolidando un fatturato di 58,5 milioni di euro. Su questa base è stato costruito anche un buon primo semestre 2018 con i ricavi consolidati che aumentano del 6,5% rispetto allo stesso periodo del 2017. Questi risultati, di cui siamo molto orgogliosi, dimostrano come il mercato abbia apprezzato i contenuti qualitativi e di innovazione presenti nei nostri prodotti".

"Il punto di partenza - chiarisce - sono gli investimenti in ricerca&sviluppo che quest’anno sono aumentati e sono stati rivolti, tra gli altri, nella ricerca di prodotti legati alle energie rinnovabili e alla qualità dell’aria. Particolare importanza anche alla scelta di investire nella tecnologia wi-fi e cloud: già nel 2018 tutta la gamma di climatizzazione fissa (con e senza unità esterna) entra a pieno titolo nella famiglia dell’Internet of things. Oggi i nostri climatizzatori possono essere gestiti e controllati da remoto tramite le nostre app presenti sui principali store, che sono assolutamente pratiche e user friendly. L’attenzione al design è un ulteriore tratto distintivo dell’azienda. I nostri prodotti, infatti, sono studiati in collaborazione con designer italiani per realizzare veri e propri complementi di arredo".

Da non dimenticare, prosegue, "un’efficace azione commerciale sui punti vendita, abbinata a una presenza capillare del servizio di assistenza tecnica sul territorio, che garantisce un’elevata qualità del servizio; infine, stiamo dedicando impegno e risorse per aumentare la visibilità del brand attraverso un’attività di comunicazione integrata, tradizionale e social, che rivolta a tutti i nostri target di riferimento". "In più di 60 anni di attività -fa notare Roberto Saccone- Olimpia Splendid ha costruito giorno per giorno un elevato livello di expertise che rende l’azienda capace di individuare le specifiche richieste del mercato e sviluppare prodotti innovativi e distintivi sia sul territorio nazionale che sui mercati esteri. In questo contesto, il know how e lo stile italiano hanno indubbiamente un ruolo fondamentale sia per le competenze e la professionalità di cui disponiamo sia per la continua attenzione alla ricerca di un design sempre all’avanguardia".

Ad oggi, come Olimpia Splendid, "l’obiettivo che ci poniamo - sottolinea - è di offrire ai consumatori soluzioni tecnologiche avanzate, ad alta efficienza e in grado di sfruttare al meglio le energie rinnovabili per un ottimale risparmio energetico, sempre prestando massima attenzione alla praticità e al design". "Per il secondo semestre del 2018, i principali lanci di prodotto - continua - riguardano i settori della termoventilazione ad aghi e ceramica, con l’introduzione di nuovi prodotti e l’ampliamento delle gamme già presenti. Importanti novità anche nell’ambito del benessere e del miglioramento della qualità dell’aria indoor, con lo sviluppo e l’introduzione di nuovi prodotti quali purificatori, umidificatori e deumidificazione". "Inoltre, Olimpia Splendid entra per la prima volta nel settore dei aromadiffusori per l’ambiente, grazie alla creazione di prodotti che puntano sulla multifunzionalità, accorpando in un unico apparecchio, dal design originale, tutti i benefici dell’aromaterapia, della cromoterapia e della corretta umidificazione degli ambienti indoor", aggiunge.

"Per il settore professionale invece -continua- abbiamo presentato alla rete vendita e al mercato il rivoluzionario Bi2 Air, un terminale di impianto che unisce la ventilazione e l’irraggiamento in un unico prodotto e garantisce la climatizzazione estiva, il riscaldamento invernale e il trattamento dell’aria. Bi2 Air ha un cuore tecnologico ed incorpora un importante brevetto, la nostra R&D ha realizzato un prodotto ad alto contenuto innovativo con un design fantastico".

Olimpia Splendid è sempre stata attiva e presente sul territorio, "in partnership con la Millenium Volley di Brescia: è per noi - dice - un ulteriore occasione di sostegno al territorio". "L’avvio di questa collaborazione è particolarmente significativa perché il file rouge che ci unisce alla Millenium Volley è dato dalla condivisione di importanti valori quali, attenzione alle persone, impegno costante, cooperazione e spirito di squadra- Essere associati alla squadra di volley femminile di Brescia nei palazzetti di tutta Italia, è inoltre un bellissimo modo di veicolare un insieme di valori positivi, verso un pubblico giovane e appassionato", conclude.