Imprese: Philip Morris è 'Top Employer' 2019

Roma, 31 gen. (Labitalia) - Philip Morris Italia e Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna hanno ricevuto la certificazione di 'Top Employer' rispettivamente per il decimo e il sesto anno consecutivo. Le certificazioni conferite dal Top Employers Institute alle due affiliate italiane di Philip Morris International (Pmi/azienda) confermano l’impegno dell’azienda nel costruire non solo un business più sostenibile ma anche un ambiente di lavoro sempre più orientato all’eccellenza. “La nostra azienda - ha commentato Paolo Le Pera, direttore Risorse umane del gruppo Philip Morris in Italia - sta vivendo la più grande trasformazione della sua storia, con il passaggio dai prodotti convenzionali ai prodotti senza fumo. Al centro di questa rivoluzione c’è un accresciuto focus sulle persone: innanzitutto sul consumatore, a cui forniamo valide alternative per migliorare la sua qualità della vita; ma anche sul nostro personale, che rappresenta senza dubbio il 'motore' di questo cambiamento. È per questo che stiamo adottando un insieme di iniziative che garantiscono a ciascuno dei nostri dipendenti ottime condizioni di lavoro e un sano equilibrio tra vita privata e lavorativa".

Le certificazioni conferite a Philip Morris Italia e Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna, oltre alle ottime condizioni di lavoro offerte, hanno riconosciuto l’importanza che l’azienda attribuisce al benessere delle persone e alla giusta conciliazione tra vita privata e vita lavorativa, favorite da attività e servizi declinati sulle due affiliate in funzione delle proprie specifiche caratteristiche, come i servizi di palestra, il ristorante aziendale (per l’affiliata produttiva) e la possibilità di usufruire di forme di flessibilità dell’orario di lavoro. Premiato anche l’impegno nell’offrire un ambiente lavorativo capace di valorizzare ogni persona con le sue diversità, offrendo le condizioni ideali per sviluppare il talento di ciascuno con un percorso di crescita organico, in un contesto fortemente internazionale.

“Ogni persona che lavora con noi - ha aggiunto Le Pera - sta attraversando momenti diversi della propria vita privata e lavorativa ed è per questo che il nostro sforzo è concentrato nel fornire un paniere sempre più ampio di soluzioni e programmi di sviluppo. Abbiamo già delineato importanti novità per il 2019, sicuri che la direzione intrapresa è quella giusta, ma ciò di cui siamo più convinti è che soddisfare le esigenze dei nostri dipendenti sia il primo passo per promuovere la nostra visione di un futuro senza fumo".