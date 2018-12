Imprese: Tecno partecipa a Genova a 'Rivelazioni-Finance for Fine Arts'

Roma, 11 dic. (Labitalia) - "Sono molto orgoglioso di aver avuto da Borsa Italiana l'opportunità di partecipare anche alla quarta edizione del progetto Rivelazioni a Genova. Credo molto in questo progetto e nell'importanza della collaborazione tra pubblico e privato per tener vivo il nostro immenso patrimonio culturale e artistico". Lo ha dichiarato il fondatore di Tecno, Giovanni Lombardi, a Genova, nel corso della conferenza stampa di presentazione della quarta edizione del Progetto 'Rivelazioni - Finance for Fine Arts', promosso da Borsa Italiana che porterà al restauro di cinque opere del Palazzo Reale di Genova e della Galleria nazionale di Palazzo Spinola del Polo Museale della Liguria.

L’iniziativa nasce in seguito al successo delle precedenti tre edizioni realizzate a Milano con la Pinacoteca di Brera, a Venezia con le Gallerie dell'Accademia e a Napoli con il Museo e Real Bosco di Capodimonte e nelle ultime due Tecno è stata una delle aziende mecenati. Tecno dal 2017 è anche in Elite, il progetto del London Stock Exchange promosso in Italia da Borsa Italiana per le imprese ad alto potenziale. L'imprenditore napoletano, che è anche presidente dell'advisory board del Museo e Real Bosco di Capodimonte, finanzierà il restauro della Circe del Giovanni Benedetto Castiglione del Museo di Palazzo Reale di Genova.

"Questo progetto - ha detto Lombardi - ha un valore importante per le pmi, le quali possono offrire un grande contributo alla valorizzazione del nostro patrimonio artistico e culturale, in una logica di investimento sostenibile per l’azienda e per il Paese. ‘Rivelazioni’ semplifica la relazione tra azienda e museo, aggiungendo valore a entrambi i soggetti, dimostrando di essere una piattaforma ottimale per le attività di mecenatismo delle pmi".