Inail: aumentano del 40% indennizzi per danno biologico

Roma, 5 giu. (Labitalia) - Aumentano del 40% gli indennizzi per i lavoratori che hanno subito una menomazione dell’integrità psicofisica compresa tra il 6% e il 15%. Il via libera alla misura è arrivato anche dalla Corte dei Conti che ha registrato il decreto 45 del 23 aprile 2019 con cui il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, visto il parere del ministero dell’Economia e delle Finanze, ha approvato, su proposta dell’Inail, la nuova tabella di indennizzo del danno biologico in capitale.

"Con l’approvazione della nuova tabella, applicata a decorrere dal 1° gennaio di quest’anno, aumentano di circa il 40% gli importi non soggetti a tassazione Irpef erogati dall’Inail, in un’unica soluzione, ai lavoratori per i quali è stata accertata una menomazione dell’integrità psicofisica compresa tra il 6% e il 15%, in seguito a un infortunio o a una malattia professionale", spiega una nota dell'Inail. Gli importi dei nuovi indennizzi assorbono le due rivalutazioni straordinarie del danno biologico - intervenute a decorrere dal 2008, nella misura dell’8,68%, e dal 2014, nella misura del 7,57% - e la rivalutazione annuale automatica degli importi, applicata a partire dal primo luglio 2016 sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

"Oltre a determinare un sensibile miglioramento del livello delle prestazioni economiche rispetto alle tabelle precedenti, risalenti al 2000 ed elaborate tenendo conto della gravità della menomazione, dell’età e del sesso, la nuova tabella di indennizzo in capitale supera le differenze di genere, equiparando le prestazioni che spettano a uomini e donne, in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea", sottolinea l'Inail.