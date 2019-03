Infortuni: consulenti lavoro, azioni di rivalsa Inail sul datore di lavoro

Roma, 5 mar. (Labitalia) - "L'Inail è tenuto ad erogare prestazioni anche nei casi in cui sia accertata la responsabilità civile del datore di lavoro, fatta salva l'azione di regresso. In quest'ultimo caso, infatti, l'Istituto ha il diritto di agire nei confronti del datore di lavoro per ottenere il rimborso di quanto pagato per l’infortunio o per la malattia professionale". E' quanto si legge nella circolare numero 3 del 2019 della Fondazione studi consulenti del lavoro.

Nella circolare vengono analizzati gli aspetti propri delle azioni di rivalsa dell’Inail nei confronti del datore, nonché le particolari voci di danno spettanti al lavoratore, tenendo presente le ultime novità normative introdotte con la legge di Bilancio 2019.